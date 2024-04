Triggiano, domani concerto Con Alma trio -Luciana Negroponte

TRIGGIANO (BA) – Sabato 20 aprile a Palazzo Rubino di Triggiano, con inizio alle 21, l’associazione Al Nour proporrà il concerto del gruppo musicale Con Alma trio, accompagnato dalla cantante Luciana Negroponte, che proporrà un viaggio nella black music di Aretha Franklin, passando dalle origini gospel al blues fino al jazz, il tutto legato dal fil rouge dell’anima, che ha guidato gli artisti nella scelta dei brani.

“Non c’è niente di prescritto – ha spiegato la cantante – tranne l’armonia di base di ogni brano. Poi sopra questo può accadere qualunque cosa. Un ruolo importante lo ricopre proprio il pubblico, con la sua energia. Ogni concerto è diverso, perché la musica è uno spazio libero; quindi, ogni concerto ha qualcosa di nuovo che accade”.

La voce e le parole di Luciana Negroponte, artista carismatica ed emozionante dal timbro black, si fonderanno con i suoni di Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana “Downbeat”; con la chitarra Guido Di Leone, musicista dalla spiccata creatività, da tempo impegnato nella diffusione del jazz; con il ritmo di Mimmo Campanale, batterista dalle svariate esperienze musicali.

I tre musicisti con un’attività ultraventennale insieme hanno dato vita a Con Alma trio, uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese. L’organ trio propone un repertorio di originals, standards jazz, e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith. “Con Alma” è il titolo di un brano di Dizzy Gillespie, ed è inequivocabilmente l’alma, l’anima, che caratterizza sia i loro lavori discografici che le performance dal vivo. Di Modugno, Di Leone e Campanale hanno prodotto con questa formazione due cd: “Con Alma” nel 1999 e “Con Alma Trio meets Jerry Bergonzi” nel 2015. Numerose sono state le collaborazioni con altri artisti di spicco della scena italiana e non solo. Tra questi ritroviamo Jim Snidero, Max Ionata, Patrizia Conte, Fabrizio Bosso, Stefano D’Anna, Michele Carrabba, Bruno Marini e Gianni Basso.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00