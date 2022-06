A Trani “Irge, che show”: lo spettacolo tra musica e cabaret

L’evento, in collaborazione con la Fondazione Voce di Padre Pio, si terrà venerdì 24 giugno in piazza Quercia

TRANI – Irge, brand nazionale famoso in tutto il mondo per la qualità dei suoi tessuti, ha scelto la Puglia e Trani come sede della prima edizione di “Irge, che show”, spettacolo che vede protagonisti comici e musicisti del sud famosi in tutta Italia. L’appuntamento è per venerdì 24 giugno nella splendida piazza Quercia, affacciata sul mare con vista sulla Cattedrale.

Lo spettacolo sarà condotto da Francesco Donato e dalla showgirl e conduttrice televisiva Melita Toniolo, e darà spazio a tanti comici e volti noti molto amati del piccolo schermo. Sul palco di “Irge, che show!” si esibiranno Peppe Iodice, noto comico che ha calcato i palchi di Zelig, Colorado e Made in Sud; Vincenzo Albano, comico e presentatore pugliese noto al pubblico di Zelig e Colorado, e Francesco Cicchella, conosciuto dal grande pubblico di Made in Sud grazie alle imitazioni di Ultimo, Tiziano Ferro e Achille Lauro. Ed ancora musica con l’esibizione de “I Paipers”, band che catapulterà gli spettatori nella magica atmosfera degli anni Sessanta.

Partner dell’evento, organizzato da Ideando, la Fondazione Voce di Padre Pio, gestita dai Frati minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, che da tempo si prodiga per diffondere il messaggio e la storia della vita straordinaria di Padre Pio nel mondo.

Irge è un brand di proprietà delle aziende Armonie Intime Sas di Andria e Em.Cr. Srl – Alpigroup Srl di Napoli. L’azienda nasce nei primi anni Cinquanta e si presenta da subito come marchio garanzia di qualità e creatività, rivelandosi nel tempo sinonimo di successo e qualità. Noto per la produzione di pigiameria, articoli e biancherie per la casa, il marchio è stato acquistato da Francesco Coratella e Marilena Forlano dell’azienda pugliese e da Alessandro Moccia e Giuseppina Ambrosio dell’azienda campana, che ne hanno acquistato la gestione realizzando prodotti che hanno accresciuto e migliorato la qualità dei prodotti lavorando con dedizione e meticolosità.

L’organizzazione è a cura di Ideando Adv.