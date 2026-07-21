A Trani va in scena “Incanto di Donne” con Veronica Sinigaglia

Domenica 26 luglio, a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, per la rassegna Jazz a Corte, un raffinato concerto-racconto che fa rivivere in jazz le grandi dive della musica italiana: Mina, Vanoni, Mia Martini e Mannoia

TRANI – La programmazione di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani prosegue domenica 26 luglio 2026 (porta ore 20:30 – inizio ore 21:00). L’ottava edizione della prestigiosa rassegna “Jazz a Corte” rilancia la sua proposta di altissimo profilo ospitando l’emozionante viaggio musicale e narrativo di “InCanto di Donne”, un raffinato concerto-racconto ideato dal pianista Domenico Balducci e prodotto da Artevives APS.

Nello splendido scenario della Corte “Davide Santorsola”, le note del grande jazz si tingeranno delle sfumature dell’universo femminile per celebrare il genio e la sensibilità di quattro immense icone della musica italiana: Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e Fiorella Mannoia. Il progetto non si limita a una semplice esecuzione dei brani, ma intreccia musica, teatro e narrazione. A dare corpo e anima a questo intenso percorso sarà la splendida voce di Veronica Sinigaglia, capace di introdurre aneddoti intimi e tratti caratteriali di queste straordinarie interpreti, rileggendo le melodie più iconiche del repertorio nazionale alla luce di arrangiamenti originali, jazz e contemporanei.

Sul palco, insieme alla voce di Veronica Sinigaglia, si esibirà un ensemble d’eccezione

composto dallo stesso Domenico Balducci al pianoforte, dagli interventi evocativi di Andrea Zecchillo al clarinetto e dalla ritmica avvolgente impressa da Saverio Petruzzellis alla batteria. Una trama sonora di grande spessore che conferma il Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani come un autorevole punto di riferimento per l’arte dal vivo.

L’intera stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets

con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli) e la media partner di Radio Selene.

I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00) per l’evento di domenica 26 luglio “InCanto di Donne” sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/jazz-a-corte-incanto-di-donne/295765, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it