Trani, concerto live dell’Antonio Simone Trio

Al Gaber Club di Trani, il 16 ottobre, sul palco l’Antonio Simone Trio con il racconto del tour argentino del progetto “Alma Errante” e con il concerto live

TRANI – Un viaggio musicale tra l’Italia e l’Argentina, tra contaminazioni jazzistiche e incontri interculturali: è questo il cuore di “Alma Errante”, il progetto dell’Antonio Simone Trio che sarà protagonista di un evento speciale in programma giovedì 16 ottobre alle ore 20:30 presso il Gaber Club di Trani.

La serata si aprirà con un talk

condotto dalla giornalista Alessandra Savino, in cui il trio racconterà la recente esperienza del tour in Argentina, svoltosi dal 9 al 13 settembre 2025 grazie al sostegno del bando “OltreConfine – Il Jazz Italiano nel Mondo”, promosso dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e da MIDJ (Associazione Musicisti Italiani di Jazz), con l’obiettivo di promuovere il jazz italiano contemporaneo all’estero attraverso concerti e attività di formazione.

Durante il talk, Antonio Simone (pianista e compositore), affiancato da Giuseppe D’Abramo al contrabbasso e Marcello Spallucci alla batteria, racconterà le tappe e le emozioni di un tour nato dall’incontro con il musicista argentino Federico Hilal, conosciuto in occasione di un festival jazz internazionale. Da quell’incontro è germogliata l’idea di un progetto che unisse le due tradizioni musicali – italiana e argentina – in una sintesi originale e poetica, fedele allo spirito nomade e dialogante del jazz.

Il titolo Alma Errante, che in spagnolo significa “Anima Errante”, evoca perfettamente il senso del progetto: un’anima musicale in continuo movimento, che attraversa confini, stili e identità per creare nuove forme espressive. Il repertorio, infatti, fonde elementi di jazz europeo e suggestioni del folklore argentino in un linguaggio contemporaneo e aperto alla sperimentazione.

A seguire, la serata continuerà con il concerto live dell’Antonio Simone Trio, che porterà sul palco del Gaber Club la forza evocativa e lirica di “Alma Errante”, tra brani originali e improvvisazioni nate dal dialogo costante tra i tre musicisti. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle più interessanti formazioni del jazz italiano contemporaneo e per lasciarsi trasportare dalle sonorità di un progetto che ha attraversato l’oceano, mantenendo intatto il desiderio di raccontare storie, emozioni e paesaggi interiori con il linguaggio universale della musica.

L’Antonio Simone Trio è una formazione consolidata del jazz italiano “made in Puglia”, già protagonista di importanti esperienze internazionali. Dopo l’album d’esordio On My Path (Dodicilune, 2022), un progetto autobiografico che ha portato il trio in tour tra Stati Uniti, Spagna e Italia, nel 2024 è stato pubblicato To Giants (Birdbox Records), un omaggio personale ai grandi maestri del jazz. Il gruppo ha saputo coniugare un linguaggio musicale sofisticato con contaminazioni provenienti dalla fusion, dal neosoul e dal rock progressivo, conquistando l’interesse della critica e del pubblico e ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui la finale dell’Italia Jazz Club Contest.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 375 5344268.