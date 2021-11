Torna la Notte delle candele di Euforica APS con gli eventi del Natale 2021

Dal 13 novembre 2021 al 17 gennaio 2022 la rassegna invernale più suggestiva di Puglia

LOCOROTONDO (BA) – Al via il ricco programma 2021 della Notte delle candele che in questa quinta edizione ha come argomento principale la luce e il fuoco nel buio invernale. Da questo spunto Euforica APS ha dato vita al claim “Light up the winter”, illumina l’inverno! Da Locorotondo a Bari fino a Ostuni per assaporare la Notte delle candele che quest’anno propone un ricco calendario di eventi tra arte, musica, fuochi barocchi, enogastronomia ed esperienze sensoriali uniche, dove luce e buio si alternano per riscoprire l’essenza reale delle cose.

Dopo un lungo anno di buio, grazie a tredici eventi che vanno dalla cultura, alle tradizioni popolari fino alla sinergia tra culti, esperienze e realtà attive del territorio, torniamo finalmente alla luce!

Euforica APS con il patrocinio del comune di Locorotondo, ha ideato e progettato in collaborazione con la Paciello Illuminazioni Artistiche SAS, la vestizione del borgo con portali di luce e cieli stellati, per tutto il periodo natalizio.

Tra i partner istituzionali di questa nuova edizione ricordiamo la Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, il Teatro Pubblico Pugliese, i Comuni di Bari, Ostuni e Locorotondo.

La rassegna vanta inoltre il supporto e la collaborazione di C&C Costruzioni, dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, della Pro Loco Locorotondo, di Mappart idee in movimento e del Coro Polifonico Odegitria.

Calendario eventi – Notte delle candele

13 novembre 2021 – Locorotondo, ore 20.00

Accensione dei portali di Luce e dei cieli stellati

Porta Nuova – Piazza Dante – Corso Umberto I

17 novembre 2021 – Locorotondo, ore 11.00

La Luce a portata di mano

Laboratorio presso I.C. “G, Marconi”

18 novembre 2021 – Bari, ore 11.00

Conferenza stampa di presentazione

21 novembre 2021 – Locorotondo, ore 20.30

In sinfonia e in risonanza: un canto per S.Cecilia

Chiesa Madre

5 dicembre 2021 – Ostuni, ore 12.30

Pranzo di solidarietà “Mani Unite per il Congo”

Masseria Montalbano

8 dicembre 2021 – Locorotondo, ore 17.00

Per(ec)cezioni di luce

Piazza Vittorio Emanuele

12 dicembre 2021 – Locorotondo, ore 19.30

Falò e Sagra di Santa Lucia

Contrada Trito

13 dicembre 2021 – Locorotondo, ore 18.30

Notte delle candele

Chiesa Madre

13 dicembre 2021 – ore 20.30 Locorotondo

LUMinARIA: quando viene dicembre

Scuole Elementare “G. Marconi”

28 dicembre 2021 – Locorotondo, ore 18.00

Divingustando: dalla selva oscura al riveder le stelle

Villa Comunale

28 dicembre 2021 – Locorotondo, ore 18.30

Gustare il buio

Enoteche del centro storico

5 gennaio 2022 – Locorotondo, ore 19.30

L’invenzione del tempo. Archivio Fotografico Oliva

Bazart via Cavour n. 165

17 gennaio 2022 – Locorotondo, ore 20.00

Falò di Sant’Antonio Abate

Largo Madonna della Greca