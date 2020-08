The Happiness Experiment: in Salento la quarta tappa del tour che avvera i sogni degli italiani

Giovedì 20 Agosto appuntamento all’Oasi Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno

LECCE – “I sogni son desideri di felicità” così recita una delle fiabe più celebri al mondo, ed è questo il leitmotiv del progetto The Happiness Experiment, il tour che tra luglio e agosto fa tappa nelle più prestigiose località di mare dello stivale per scoprire e realizzare i sogni degli italiani.

Più che un semplice casting, un esperimento sociale rivolto a persone determinate e decise a realizzare le proprie ambizioni nei più svariati campi: dal mondo dello spettacolo al campo artistico, dall’ambito culturale a quello sportivo, da quello economico a quello sociale.

The Happiness Experiment, questo il nome del tour, selezionerà i candidati più meritevoli, a cui sarà regalata una chance più unica che rara: disporre senza alcun onere di tutto il supporto necessario per riuscire a far decollare il proprio progetto e realizzare il desiderio di una vita.

Per le tappe di Forte dei Marmi, Portofino e Positano davvero tantissime le candidature pervenute, e innumerevoli le ambizioni, i sogni e le aspettative che giovani tra i 18 e i 40 anni hanno espresso di fronte ad una giuria qualificata, composta da psicologi, professionisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della danza della moda e non solo.

LA TAPPA. Giovedì 20 Agosto il rendez-vous sarà a Santa Maria al Bagno in provincia di Lecce, splendida località di mare tra Gallipoli e Porto Cesareo: in uno degli scorci più belli del nostro paese si svolgeranno i casting più gettonati di questa bollente estate 2020.

I candidati arriveranno da tutta la Puglia, decisi a mettersi in gioco per regalarsi la grande occasione. Ballerini, cantanti, dj, personal trainer, modelle, aspiranti scrittori, imprenditori rampanti, ognuno con il proprio sogno nel cassetto che aspetta solo di trasformarsi in realtà. Ad accoglierli il celebre locale Oasi Quattro Colonne, che aprirà le sue porte ai candidati che verranno valutati da una commissione composta da talent scout, personaggi del mondo dello spettacolo, psicologi e professionisti. Centinaia le candidature pervenute.

COME PARTECIPARE. Chiunque, purché maggiorenne, potrà partecipare ai casting. È sufficiente, anzi necessario, avere un sogno da realizzare ed essere determinati a trasformarlo in realtà. I candidati saranno, infatti, selezionati anche in base alla loro aspirazione e alla loro motivazione.

È possibile inoltrare la propria candidatura via mail all’indirizzo casting@thehappinessexperiment.it , spiegando il proprio sogno e allegando i link ai propri profili Facebook e Instagram, oltre a nome, cognome e recapiti per essere ricontattati.

Chi non potesse essere presente al casting fisicamente, potrà partecipare alla selezione online. Basta visitare il sito https://thehappinessexperiment.it/ e compilare il form presente in fondo alla pagina, rispondendo a tutte le domande.