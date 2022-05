“Tesori nascosti di Puglia”, il 25 maggio la presentazione

Le Pro Loco pugliesi svelano i territori in 14 incontri finalizzati a far conoscere altrettanti beni culturali

BARI – Mercoledì 25 maggio, alle ore 11.00, presso la sala “Di Jeso” del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, si terrà la conferenza di presentazione dell’iniziativa “Tesori nascosti”, ideata dall’Unpli Puglia Aps.

Alla conferenza presenzieranno l’Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il Direttore del Dipartimento Turismo Regione Puglia Aldo Patruno, la Delegata alle Politiche Culturali del Consiglio Regionale Grazia Di Bari, la Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo della Regione Puglia Gabriella Belviso e il presidente Unpli Puglia Aps Rocco Lauciello.

Il progetto mira alla scoperta e valorizzazione di quattordici beni culturali della nostra regione, uno per ciascuna delegazione Unpli Puglia, svelati e raccontati da guide abilitate affinché le peculiarità architettoniche, paesaggistiche e storiche che non ricadono tra le attrattive più conosciute, abbiano una visibilità maggiore per il loro enorme valore culturale non sempre noto.

«Quattordici incontri che puntano a far conoscere le bellezze celate delle nostre comunità non solo a chi visita le città pugliesi, i territori rurali, i centri storici, chiese e palazzi», sostiene Lauciello, «ma anche ai cittadini stessi che, molto spesso, non sanno dell’esistenza di simili e straordinari tesori».