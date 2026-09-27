Terlizzi, inaugurata in Piazza Europa la ciclostazione del bike sharing STEP

Un altro passo verso la sostenibilità; quella inaugurata è una delle sei ciclostazioni già operative nei territori della Puglia Imperiale

TERLIZZI (BA – Anche a Terlizzi ci si può muovere con una bicicletta elettrica condivisa. È stata inaugurata ufficialmente venerdì 25 settembre, in Piazza Europa, la ciclostazione del bike sharing STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, alla presenza del Sindaco Michelangelo De Chirico e dei rappresentanti del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino. È una delle sei ciclostazioni già operative nella Puglia Imperiale.

COME SI USA: L’APP STEP PUGLIA IMPERIALE

L’app STEP Puglia Imperiale si scarica da App Store e Google Play. Dopo la registrazione, la mappa mostra in tempo reale le biciclette disponibili nelle stazioni fisse e nelle aree abilitate: si prenota il mezzo dall’app e, a fine corsa, lo si riconsegna in uno dei punti indicati. Nell’app non ci sono solo le biciclette: si consultano itinerari, luoghi, eventi ed esperienze proposte dagli operatori del territorio, si acquistano titoli di viaggio, si paga il parcheggio e si pianificano spostamenti che combinano più mezzi. Informazioni e condizioni di utilizzo su step.pugliaimperiale.com.

“Con la ciclostazione di Piazza Europa Terlizzi entra in una rete di tredici Comuni: è un’opportunità per tutti, cittadini e operatori, per dare spazio a un turismo lento e sostenibile – ha dichiarato il Sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico –. Ora tocca a noi farla vivere.”

“Fare rete vuol dire mettere insieme Comuni, operatori e cittadini in un’unica destinazione – ha dichiarato Michele Patruno, Presidente del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino –. Il bike sharing è la porta d’ingresso a un turismo sostenibile che dà spazio a chi, sul territorio, offre esperienze e accoglienza.”

IL PROGETTO STEP

STEP – Puglia Imperiale Experience Pass è promosso dal Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino ed è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020. La dotazione è di 214 mezzi elettrici (200 e-bike, 10 microcar e 4 golfcar) per i 13 Comuni della Puglia Imperiale.

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