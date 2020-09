Taranto, ultimati i lavori nella nuova Biblioteca Acclavio

TARANTO – Il primo cittadino Milucci :”Ci siamo. Lavori ultimati. La nuova Biblioteca Acclavio è fantastica, siamo felicissimi per tutti i tarantini e soprattutto per i più giovani, che godranno di questo innovativo e confortevole spazio di aggregazione sociale e scambio culturale.

È un gioiello che, insieme al rifacimento del manto stradale, ridà vitalità ad un intero quartiere, per troppi anni trascurato. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno concorso a realizzare in tempi record questo sogno e soprattutto la Regione Puglia per gli essenziali fondi del bando Community Library. Ora tocca a tutti noi prenderci cura per bene di questo luogo iconico di Taranto”.