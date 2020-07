Taranto, sopralluogo assessore Occhinegro sul cantiere di Via Umbria

TARANTO – L’assessore ai lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha effettuato un sopralluogo in via Umbria, uno dei cantieri attualmente aperti del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci.

In questo frangente i lavori si stanno concentrando sul rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso tra viale Virgilio e via Lanza, attività in stato più avanzato nel tratto compreso tra via Campania e via Salento. Terminati questi interventi, si procederà con il riasfalto dell’intera arteria per poco più di 1 km.

«Il grande piano strade e marciapiedi sta procedendo – ha spiegato l’assessore Occhinegro –, recentemente abbiamo approvato anche i tre lotti che riqualificheranno le strade a scorrimento veloce, 2,3 milioni di lavori che inizieranno ad agosto e andranno avanti fino a ottobre, un’opera straordinaria che la città non vedeva da decenni».