Taranto, rifiuti abbandonati sollecitata “Kyma Ambiente – Amiu”

TARANTO – Sollecitati direttamente dal sindaco Rinaldo Melucci, gli operatori della società partecipata “Kyma Ambiente – Amiu” hanno intensificato il servizio di recupero dei rifiuti abbandonati, compresi gli ingombranti, su tutto il territorio comunale.

Tra ieri e oggi sono stati rimossi diversi quintali di rifiuti da via La Torre, via Sardegna, via Salinella, via Pio XII, via Scira, via General Messina, per segnalare gli interventi più significativi che si aggiungono ad altre decine effettuati.

«Abbiamo dato specifiche indicazioni alla società affinché il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sia più incisivo – le parole del primo cittadino –. Non è giustificabile, in ogni caso, che qualcuno riduca angoli della nostra città in questo stato, per questo insisteremo anche con i controlli per fermare gli abusi».