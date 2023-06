Taranto, proseguono i workshop di “Artlab Eyeland – L’isola delle arti”

TARANTO – Da oggi, 26 giugno al 14 luglio continuano a Taranto i workshop di “Artlab Eyeland – L’isola delle arti” con il corso di produzione musicale attraverso registrazioni ambientali a cura di Alex Palmieri. L’obiettivo è raccontare, salvaguardare e promuovere la bellezza della città vecchia di Taranto attraverso i suoni.

Attraverso le registrazioni ambientali, il partecipante al corso avrà la possibilità di prelevare i suoni del territorio e ricomporli scrivendo il proprio diario sonoro. Il corso culminerà con la produzione di una traccia audio utilizzando esclusivamente i suoni della città vecchia di Taranto. Il primo incontro è in programma per lunedì 26 giugno dalle 15 alle 17 alla Torre dell’Orologio nella Città Vecchia. Per le iscrizioni è necessario mandare una mail a info@phest.it. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su www.artlabeyeland.it/laboratori

Il prossimo 28 giugno inoltre si inaugurano due nuove mostre ospitate all’interno della Caserma Rossarol in via Duomo 259 a Taranto. L’inaugurazione delle mostre sarà preceduta da un incontro (ore 10.30) con la stampa e con la città per spiegare le attività che “Artlab Eyeland – L’isola delle arti” ha realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico, che ospiterà le mostre. Parteciperanno il delegato del Rettore ai ‘Rapporti con le Istituzioni pubbliche e gli ambiti produttivi privati dell’Area Jonica’ prof. Giovanni Di Mauro; il prof. Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture; il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il vicesindaco e assessore con delega allo Sviluppo Economico e Innovazione Fabrizio Manzulli.

Con loro anche Giovanni Troilo, direttore artistico di Artlab Eyeland; Raimondo Musolino, presidente del Circolo Fotografico ‘Il Castello’; il prof. Davide Rivolta, professore associato in Psicobiologia e psicologia fisiologica al Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione FORPSICOM; Francesco Potì, presidente associazione studenti Uniba Taranto Dedalo e la prof.ssa Letizia Carrera, responsabile linea di azione per le politiche e lo sviluppo territoriale UNIBA al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e critica d’arte Antonella Marino.

Artlab Eyeland è promosso e organizzato da PhEST, associazione culturale che da otto anni organizza il Festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli, in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio della Regione Puglia e della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto.

Partner: Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Programma Sviluppo.

Media Partner: Il Giornale dell’Arte.

Sponsor Tecnico: Lippolis Visual Solution.

INGRESSI E INFORMAZIONI UTILI

APERTURA AL PUBBLICO DAL 3 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2023

OUTDOOR 5 MOSTRE SEMPRE APERTE INGRESSO GRATUITO

INDOOR 9 MOSTRE INGRESSO GRATUITO

PALAZZO GALEOTA

LUN: CHIUSO

MAR/VEN: 10–13 | 17–21

SAB/DOM: 10–13 | 17–22

GATA GALLERIA TARANTO

LUN: CHIUSO

MAR/DOM: 17.30 | 01.00 [Consultare gatagalleriataranto.com per gli orari mattinali]

EX CASERMA ROSSAROL

SEDE DIPARTIMENTO JONICO UNIBA [APERTO DAL 28 GIUGNO]

SAB/DOM: CHIUSO

LUN/VEN: 8–20

INDOOR 3 MOSTRE CON BIGLIETTERIA

PALAZZO DE NOTARISTEFANI

LUN: CHIUSO

MAR/VEN: 10–13 | 17–21

SAB/DOM: 10–13 | 17–22

BIGLIETTO INTERO 5 €

BIGLIETTO RIDOTTO 3 € [Riduzione valida per gruppi di 10 persone e residenti del Comune di Taranto]

INGRESSO GRATUITO [Under 14, studenti e docenti Uniba, guide turistiche abilitate, giornalisti in servizio per lavoro con tesserino previo contatto info@milaufficistampa.it]

SEDE LABORATORI TORRE DELL’OROLOGIO

Segui il programma dei laboratori su artlabeyeland.it – sono tutti gratuiti!