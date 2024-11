Taranto, turismo accessibile: oggi la presentazione del progetto Sentieri

La presentazione nella sede di SafesPro che è capofila del progetto. Natura, territorio, sostenibilità, integrazione sono tra le linee guida di questa attività che guarda ai più fragili e al patrimonio del territorio

TARANTO – Un sistema di turismo accessibile e inclusivo, con servizi mirati per persone con disabilità. Taranto protagonista del progetto “Sentieri” che punta a trasformare l’offerta dell’intera provincia, promuovendo allo stesso tempo il ricchissimo e variegato patrimonio che la contraddistingue.

Sostenibilità, esperienze, natura, territorio, integrazione, empowerment, riconnessione, innovazione sono le linee guida del progetto, come spiega lo stesso acronimo. In parallelo, verranno valorizzate le risorse culturali e naturali della Puglia, grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati, associazioni e nove comuni. Tutto questo s’inserisce nell’ambito di “Puglia Destination for All” che guarda a politiche regionali e internazionali di inclusione e sostenibilità.

Dai laboratori creativi ai workshop di artigianato locale, passando per equitazione e sport acquatici adattati sulla base delle esigenze di soggetti fragili o iniziative di agriturismo educativo: questo e molto altro nel progetto che prevede anche specifici pacchetti turistici accessibili.

La presentazione è in programma oggi, giovedì 21 novembre alle ore 9:30 a Taranto, nella sede di SafesPro (via Anfiteatro, 5) che è capofila del progetto.

Interverranno:

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia;

Nica Mastronardi, coordinatore tecnico e Rup A.Re.T.Puglia Promozione;

Michele Cataldo, operatore esperto welfare culturale e turistico del dipartimento regionale Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;

Domenica Leone, direttore SafesPro;

Carmen Valente, manager di Salento delle Murge;

Andrea Marulli, innovation manager Gspiral.

Modera Francesco Ruggeri. Saranno inoltre presenti i rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. E dunque: Taranto, Lizzano, Pulsano, Grottaglie, Montemesola, San Giorgio Jonico, Fragagnano, Carosino, San Marzano di San Giuseppe.