Taranto, continuano i controlli su cantieri stradali e mezzi abbandonati

TARANTO – Le attività della Polizia Locale, oltre al consueto controllo della viabilità urbana, si stanno concentrando sul rispetto delle norme previste dal Codice della Strada in materia di cantieri e mezzi abbandonati.

Nella giornata di ieri, gli operatori hanno sanzionato la ditta esecutrice dei lavori lungo via Abruzzo, nel tratto compreso tra via Emilia e via Sardegna, per non aver ottemperato alle disposizioni previste dall’art. 21 del CdS, nello specifico rispetto alla corretta movimentazione dei mezzi e alla cantierizzazione dei luoghi.

Contestualmente, la Polizia Locale è intervenuta in via De Gasperi, nel quartiere Paolo VI, per la rimozione e il sequestro di quattro autovettura abbandonate.