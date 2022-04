Taranto, per “Concerti Young” Cristina Ciura e Carmine Chiarelli

Nell’ambito della 78a Stagione concertistica, domenica 24 aprile presso l’Aula Magna dell’Università (ex-Rossarol) il concerto di due giovani talenti pugliesi

TARANTO – Per la sezione «Young» degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, domenica 24 aprile (ore 18.30), nell’aula Magna dell’Università di Taranto (ex Rossarol), è in programma il concerto di due giovani talenti pugliesi, la violinista Cristina Ciura e il pianista Carmine Chiarelli, nella cui interpretazione si potranno ascoltare la Sonata in la maggiore di César Franck e la Sonata n. 1 op. 105 di Robert Schumann.

Cristina Ciura inizia gli studi musicali a dieci anni, sotto la guida del padre. E a diciotto si laurea in violino col massimo dei voti e lode al Conservatorio Piccinni di Bari. Consegue il primo premio in oltre trenta concorsi nazionali ed internazionali e, come camerista, tiene concerti sin da giovanissima. Con il Quartetto “Primaldo” suona a Milano Expo e più recentemente intraprende una prestigiosa collaborazione con l’ensemble I Solisti Aquilani, con il quale tiene diversi concerti in giro per l’Italia. Con il medesimo ensemble, nel settembre 2019 partecipa, inoltre, a un tour di concerti in Lituania e a seguire si esibisce alla Biennale Musica di Venezia.

Carmine Chiarelli inizia lo studio del pianoforte all’età di 14 anni e all’Istituto musicale Paisiello di Taranto si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore con Paolo Cuccaro. Nel 2009 viene ammesso alla Schola Cantorum di Parigi nella classe di Aquiles delle Vigne e all’Universitat Mozarteum di Salisburgo con Claudius Tanski. Quindi, nel 2014 si laurea con 110 e lode sotto la guida di Benedetto Lupo presso al Conservatorio Rota di Monopoli.

Per info e prevendite di biglietti, che potranno essere acquistati direttamente la sera del concerto, rivolgersi alla sede degli Amici della Musica in via Abruzzo 61, tel. 099.7303972 e 329.3462658. L’acquisto online è sul sito www.amicidellamusicataranto.it. Biglietti 5 euro.