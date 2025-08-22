A Grottaglie lo spettacolo “Puglia Music Tour”

Lunedì 25 agosto 2025, nell’Atrio del Castello Episcopio di Grottaglie, si terrà l’evento “Puglia Music Tour”, un viaggio musicale attraverso le città, le voci e i suoni del territorio pugliese. Ingresso libero

GROTTAGLIE (TA) – L’Associazione Culturale Schécci, è lieta di presentare “Puglia Music Tour”, uno spettacolo teatral-musicale che celebra i cantanti pugliesi più iconici della musica italiana e la ricchezza culturale della Puglia, attraverso le interpretazioni del basso-baritono Antonio Stragapede, della voce pop di Annalisa Messere e del pianista, cantautore e regista Giuseppe Gallo. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Grottaglie e si inserisce all’interno del Cartellone degli Eventi Estivi 2025 della Città delle Ceramiche.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto alle ore 20:00, nella suggestiva cornice dell’Atrio del Castello Episcopio di Grottaglie, con ingresso libero e gratuito.

Media partner dell’evento: il giornale online AnyName News

L’EVENTO

“Puglia Music Tour” è un viaggio teatral-musicale che mira a valorizzare le qualità musicali del territorio attraverso alcune delle canzoni più iconiche del panorama pop italiano, dagli anni Quaranta agli anni Ottanta.

Il pianista Giuseppe Gallo e i cantanti Antonio Stragapede e Annalisa Messere accompagneranno il pubblico in un “viaggio virtuale”, teatrale e musicale, tra le città più caratteristiche della Puglia che hanno dato i natali ad alcuni fra i più celebri cantanti della musica italiana. Da Foggia a Brindisi, da Bari a Taranto… senza ovviamente trascurare Lecce e Barletta-Andria-Trani.

Un tour musicale che valorizza la Puglia nei suoi aspetti paesaggistici, storici e culturali, tra monologhi didattico-ironici e celebri canzoni che accompagneranno il pubblico in una storia musicale inedita.

Uno spettacolo ricco di ironia caratterizzato da un tema festoso (composto da Giuseppe Gallo) e dalle canzoni di Domenico Modugno, Al Bano, Tito Schipa, Mario Costa, Mario Latilla e Nicola Di Bari.

Tra i brani più celebri che saranno eseguiti ci sono “Felicità” (Al Bano), “Era De Maggio” (Mario Costa), “La prima cosa bella” (Nicola Di Bari), “Vivere” (Tito Schipa) e “Nel Blu dipinto di Blu” (Domenico Modugno).

Lo spettacolo sarà introdotto da Angela Astone (segretaria dell’Associazione Culturale Schécci) e avrà un’apertura poetica con i componimenti di Maria Picciarelli.

Una serata di grande musica, emozione e orgoglio pugliese, all’insegna della bellezza, della memoria e del talento.

Info:

Associazione Culturale Schécci

Atrio Castello Episcopio, Grottaglie

25 agosto 2025, ore 20:00

Ingresso libero

GLI ARTISTI

Giuseppe Gallo, nato a Grottaglie, è diplomato in Pianoforte, Musica da Camera e Composizione, laureato in Informatica e Ingegneria Informatica e dottorando presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto. Vincitore di numerosi premi, tra cui il premio SIAE della critica, ha partecipato come cantautore al Festival degli Sconosciuti di Teddy Reno e come pianista ha accompagnato artisti lirici come Antonio Stragapede e Leyla Martinucci. Autore e regista di spettacoli musicali (tra cui Puglia Opera Tour, vincitore del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi), ha composto diversi brani musicali e colonne sonore per diversi cortometraggi.

Ha collaborato sul set della fiction Braccialetti Rossi e, in qualità di videomaker, nel film Fuori era Primavera di Gabriele Salvatores. Giornalista, dirige il giornale AnyName News ed è stato speaker radiofonico e redattore sportivo su Radio Deltauno. È anche socio della casa editrice AnyName Edizioni ed insegnante nelle scuole di I e II grado della provincia di Taranto.

Antonio Stragapede

basso-baritono nato a Molfetta, si è formato con celebri Maestri tra cui Celletti, Nucci e Katia Ricciarelli. Laureato in Giurisprudenza e con un master in Management Culturale, ha vinto numerosi concorsi internazionali debuttando come Marcello ne La Bohème. Ha cantato nei principali teatri italiani e internazionali (Scala, San Carlo, Opera di Roma, Vienna, New York, Mosca, ecc.) interpretando i ruoli principali del repertorio operistico e concertistico.

Ha inciso diverse opere, tra le quali La Fanciulla del West, Le Villi con Katia Ricciarelli e Pippo Baudo Voce recitante (Diretta Radiofonica su RAI 3 e ripresa televisiva su RAI_SAT), Don Giovanni, Il Tabarro, I Medici (Con R. Bruson e G. Giacomini) Il Messia di Haendel. Si è esibito per Papa Giovanni Paolo II, in visita pastorale alla Città Militare della “Cecchignola” di Roma nel 1989, e in tantissimi altri eventi istituzionali di rilievo. Riconosciuto con prestigiosi premi, ha tenuto corsi e seminari in Italia e USA ed è docente di Canto Lirico al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

Annalisa Messere

coltiva la passione per il canto sin da bambina, iscrivendosi all’associazione dei “Piccoli Cantori” di Giovinazzo. Mentre consegue la laurea in Giurisprudenza, studia canto presso l’associazione culturale “Stelle nascenti” a S. Spirito. Il suo insegnante ne riconosce il talento interpretativo e la incoraggia a partecipare al contest The Coach, dove ottiene consensi per i brani inediti.

Finalista all’edizione 2023 del contest La Nota d’Oro, viene invitata al programma Festival Arte in Musica su Antenna Sud, dove registra la cover di “Promettimi”, con la pubblicazione di un video clip. Nel 2024 pubblica il primo inedito “Senza di te”, scritto e arrangiato da Leonardo Ginefra, regista pluripremiato riscuotendo grandi consensi di critica. Partecipa al contest Sing e incide “Un’altra alba” alla One Recording Studio di Latiano. Attualmente svolge intensa attività concertistica in varie località italiane.