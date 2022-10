Taranto, “Cinemusica il Gran Galà – colonne sonore e omaggio a Ennio Morricone”

Il 25 novembre al teatro Orfeo l’orchestra Tebaide, accompagnata dal coro polifonico “Veris Chorus”, con il suo Gran Galà sul Cinema

TARANTO – Venerdì 25 novembre 2022, alle 21.00, al teatro Orfeo di Taranto, si terrà lo spettacolo “Cinemusica il Gran Galà – colonne sonore & omaggio a Ennio Morricone” scritto da Raffaella Balestra ed eseguito dall’orchestra sinfonica Tebaide D’Italia accompagnata dal coro polifonico “Veris Chorus”, 80 elementi in totale, diretti dal maestro Cosimo Maraglino e con la partecipazioni di numerosi ospiti.

Lo spettacolo, riproposto dopo il suo debutto di ottobre a Massafra, è uno show musicale nel quale saranno eseguite colonne sonore indimenticabili per film quali “C’era una volta in America”, “il Buono, il Brutto e il Cattivo” e tanti altri ancora. A caratterizzare la serata sarà la partecipazione dell’armonicista Gianni Mosca e del violinista Francesco Greco, del soprano Flora Contursi, del mezzosoprano Lucia Mastromarino, del tenore Stefano Sorrentino e dell’attrice e cantante Gisella Carone.

“È un grande orgoglio per noi – ha affermato Raffaella Balestra, presidente dell’orchestra Tebaide – proporre questo nostro spettacolo nella città di Taranto. A caratterizzare il nostro lavoro, oltre alla proposta musicale curata dal maestro Maraglino è la presenza di un cast orchestrale così importante, supportato da vari ospiti che si alterneranno sul palcoscenico”.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Massafra, dalla Regione Puglia e dal MIBACT, Come sempre accade nei progetti della Tebaide, alternerà musica e recitazione, avendo questa volta al centro il pubblico stesso. L’intenzione di allestirlo è scaturita dalla scomparsa dell’attore Lino Capolicchio protagonista di “Metti una sera a cena”, la cui musica è stata realizzata da Ennio Morricone.

“Proporremo un’ampia parentesi dedicata alla musica di Morricone, con particolare attenzione al genere western e alle canzoni scritte per Sergio Leone. In questo Galà trovano spazio anche altri produttori che hanno scritto melodie tanto amate dal pubblico. Il repertorio è lunghissimo composto da 25 brani. Per queste abbiamo dosato le parole per non rendere la serata troppo lunga, rientrando nei 100 minuti”.

È possibile prenotare il biglietto online con posti in platea attraverso il sito www.orchestratebaide.com o attraverso whatsapp al 0995935607.

Teatro Orfeo – via Pitagora 80 – Taranto

Infotel: 3899692055

Apertura: 20:00