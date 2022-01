Taranto, c’era un tempo in cui i ladri scappavano all’arrivo della Polizia: oggi non è più così

TARANTO – Un uomo ha sparato contro una volante della Polizia di Stato, ferendo due Agenti.

È accaduto in pieno giorno, intorno alle 11:30 di sabato 22 gennaio, a Taranto in viale Magna Grecia, zona di grande transito, vicino a locali pubblici molto frequentati, davanti a numerosi passanti. L’uomo, che era in fuga a seguito di un tentativo di rapina ai danni di una concessionaria, è stato catturato subito dopo dalla locale Squadra Mobile Tarantina.

L’arrestato si chiama Pantaleo Varallo, ex guardia giurata di 42 anni già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di duplice tentato omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.

“Dalle immagini diffuse attraverso diversi social network, si vede una persona che spara verso i due poliziotti che venivano entrambi feriti, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. Dai filmati è possibile vedere che la direzione dei proiettili poteva essere mortale per i due Agenti accorsi“. Così commenta l’accaduto il Segretario Generale Provinciale di Taranto Fulvio Costone del Sindacato (LeS Polizia di Stato) che poi prosegue: “sono fiducioso nell’operato della Magistratura affinché si applichi la giusta punizione per chi sarà riconosciuto colpevole di aver attentato alla vita di due appartenenti alle Forze dell’ordine ed a quella dei cittadini che in quel momento si trovavano in strada. Esprimo, inoltre, piena solidarietà e vicinanza ai due Agenti di Polizia per la dimostrazione di coraggio e determinazione perché, malgrado fossero feriti, sono scesi dalla vettura di servizio per cercare di fermare l’aggressore.” Il dirigente sindacale chiosa: “Purtroppo il grave episodio ci fa comprendere ancora di più quanto sia grave il problema della criminalità in Puglia: si spara in pieno giorno in una strada ad alta densità di traffico, davanti ad attività commerciali ed in presenza di numerosi cittadini. Mi sento di dover rivolgere un forte ed accorato appello alle Istituzioni tutte affinché si dia subito seguito alla richiesta di opportuni rinforzi per Forze dell’Ordine e Magistratura“.