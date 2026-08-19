Taràn Taranta Tarantella domani a Specchia chiude il SEI Festival

SPECCHIA (LE) – Giovedì 20 agosto con Taràn Taranta Tarantella di Tarantarte a Specchia si conclude “Venti a Sud Est”, ventesima edizione del SEI Festival. Ideata, prodotta e promossa da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, la manifestazione è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027 e da numerose realtà pubbliche e private.

Alle 21:00 il sipario calerà tra Palazzo Risolo e l’attigua Piazzetta San Giovanni con la restituzione di “Taràn Taranta Tarantella”, laboratorio ideato e condotto da Maristella Martella, coreografa, fondatrice e direttrice artistica di Tarantarte, realtà che nel 2026 celebra venticinque anni di ricerca, formazione e creazione intorno alla pizzica, alle tarantelle e alle culture coreutiche del Mediterraneo.

Da domenica 16 agosto, infatti, un percorso gratuito e aperto a tutte e tutti ha esplorato le potenzialità espressive del corpo come strumento di connessione con memoria, paesaggio e patrimonio culturale.

Prendendo spunto dall’omonimo spettacolo della compagnia, per cinque giorni le persone partecipanti hanno attraversato movimento, ritmo, ascolto e improvvisazione, avvicinandosi ai gesti e alle energie delle danze del Sud Italia e dell’area mediterranea. La performance conclusiva, con la partecipazione del musicista Gioacchino de Filippo, unirà tradizione e linguaggi contemporanei, elementi popolari e ricerca teatrale, tra ritualità del tarantismo, morso simbolico della taranta e antiche forme coreutiche di Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Una rilettura di pizzica e tarantella come pratiche vive, ancora capaci di generare relazione, espressione e comunità.

Dopo un lungo percorso iniziato in primavera e proseguito durante l’estate tra Lecce, Corigliano d’Otranto, Copertino e Melpignano, il SEI festival è approdato da Ferragosto in uno dei borghi più belli d’Italia per gli ultimi appuntamenti tra canzone d’autore con il live all’alba di Mille, il concerto dei Pallida Cavtat e il laboratorio di danza. Da marzo ad agosto il SEI ha celebrato i suoi primi vent’anni attraversando ancora una volta generi, linguaggi e luoghi differenti. Dalla spring edition nel capoluogo salentino alla lunga sessione estiva, il programma ha messo insieme Litfiba, Fulminacci, Iosonouncane, Fat Dog, Nobraino, Lamante, Bull Brigade, El Búho, faccianuvola, Aka5ha, Avincola, Italia 90, Sara Gioielli, Santamarea e numerosi altri artisti, affiancando ai concerti incontri, libri, teatro, laboratori e progetti speciali.

SEI FESTIVAL

A Specchia si chiude così un’edizione particolarmente significativa per una manifestazione nata nel 2006 come Sud Est Indipendente e cresciuta negli anni mantenendo al centro curiosità, contaminazione e attenzione tanto alla scena internazionale quanto alle nuove proposte. In vent’anni sui palchi del SEI sono passati, tra gli altri, Arab Strap, Beach Fossils, Gogol Bordello, Cat Power, Dengue Dengue Dengue, Kings of Convenience, Joan As Police Woman, Goran Bregović, Lee Ranaldo, Patrick Watson, Peter Hook and The Light, Suzanne Vega, Shame.

E ancora Thurston Moore Group, The Jon Spencer Blues Explosion, Yīn Yīn, Afterhours, CCCP – Fedeli alla Linea, Calibro 35, Calcutta, Clap! Clap!, Daniele Silvestri, Francesco Bianconi, Niccolò Fabi, Il Teatro degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Venerus, Populous. Con l’identità visiva di Giuseppe Laselva, graphic designer e animatore pugliese con una formazione tra Bari e Urbino, oggi Art Director di Push Studio, “Venti a Sud Est” ha celebrato questa storia senza fermarsi alla memoria, scegliendo ancora una volta di guardare avanti attraverso incontri tra artisti affermati, voci emergenti, territori e comunità.

Il SEI Festival è ideato, prodotto e promosso da Coolclub

con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, e dei Comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, DAMS – Università del Salento, ITS Turismo Puglia, ESNS – Eurosonic Noorderslag Exchange, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Assomusica, Castello Volante, KeepOn, Accademia Mediterranea dell’Attore, Tarantarte e altri soggetti pubblici e privati, con il supporto di Garofano Vigneti e Cantine.

Info

3331803375 – seifestival.it