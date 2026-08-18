“Forza Venite Gente” in scena a Trani

Il 22 agosto in Piazza Duomo a Trani, in occasione dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco, “Forza Venite Gente”, il musical più visto di sempre dal 1981

TRANI – Trani si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più amati della tradizione teatrale italiana: “Forza Venite Gente”, il celebre musical dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, che andrà in scena nella suggestiva cornice di Piazza Duomo.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco (1226-2026) ed è promossa dalla Fondazione S.E.C.A., da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e spirituale del territorio.

“Forza Venite Gente”, debuttato nel 1981, ha superato le 3.500 repliche e ha coinvolto oltre 2,5 milioni di spettatori in Italia e all’estero e diventa uno spettacolo simbolo del teatro musicale italiano. Attraverso canzoni entrate nell’immaginario collettivo, coreografie coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva, racconta la straordinaria vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi, mettendo al centro valori universali come la pace, la fraternità, la gioia, il dialogo e l’amore per il creato.

La produzione SONI ha realizzato oltre 200 repliche in tutta Italia, raccogliendo ottimi consensi di pubblico e di critica. Un rinnovamento in termini scenici e narrativi, coerenti con le atmosfere dei musical europei moderni, ma in continuità con la maestosità di una figura, quella di Francesco d’Assisi, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica, con il suo messaggio semplice e potente. La scelta di Piazza Duomo, uno dei luoghi simbolo della città di Trani, conferisce all’evento un valore particolarmente significativo, creando un dialogo ideale tra arte, fede e patrimonio monumentale.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario celebrativo dedicato a San Francesco e si propone di coinvolgere cittadini, famiglie, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale.

Con questo evento si intende rendere omaggio alla figura universale di San Francesco, il cui messaggio continua a parlare alle nuove generazioni e a ispirare percorsi di dialogo, solidarietà e costruzione del bene comune.

Biglietti disponibili online su https://www.diyticket.it/events/Musica/31254/forza-venite-gente e al Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9 | Posto Unico Settore I € 35,00 | Posto Unico Settore II € 25,00.

L’evento è in collaborazione con l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Leonardo Del Vecchio e Rete Musei Altapulia.

Per ulteriori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it