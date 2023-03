“Terra di Rosa – Vite di Rosa Balistreri”, l’8 marzo a Maglie

Mercoledì prossimo, presso la Corte de’ Miracoli, protagonista dello spettacolo sarà Tiziana Francesca Vaccaro

MAGLIE – La bellezza assolata e desolata della Sicilia anni ’70 e una cantautrice-cantastorie dalla vita piena di colpi di scena. “Terra di Rosa – Vite di Rosa Balistreri” è il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 8 marzo (ore 20.45) a Maglie, presso Corte de’ Miracoli (via Sante Cezza 5/7), per celebrare la Festa della Donna.

Ad impersonare sul palco una figura femminile così vivida e irripetibile Tiziana Francesca Vaccaro, artefice di uno spettacolo che ha ricevuto numerosi riconoscimenti di pubblico e critica. “C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena di contraddizioni, se la portava dentro. La sua terra dura e amara, questa donna la raccontava con la sua voce profonda, scavando fino nelle viscere, col suo canto ancestrale innestato in un presente difficile. Ancora oggi. Cantare per non dimenticare il racconto, cantare per ricordare. Lo spettacolo nasce dall’incontro con Rosa Balistreri, figura decisiva del folk siciliano degli anni ‘70 e racconta la terra di una bambina che diventa donna e che da quella terra sente il bisogno di staccarsi, ma allo stesso tempo non ne può fare a meno”.

Musiche di Andrea Balsamo, aiuto regia Giovanni Tuzza, Illustrazione Elena Mistrello. Ticket d’ingresso 12 euro, info 391.3119716, prevendite su diyticket.it.