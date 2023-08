“Amor y Tangos – de la vieja a la nueva guardia”, domani a Bari

Il Tango canciones tra passato e futuro, tra musica e danza va in scena all’arena della Pace

BARI – Giovedì 24 agosto 2023, alle ore 21.00, all’arena della Pace (Via Natale Loiacono, 20) a Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le due Bari”, finanziato con i fondi Poc Metro 2014-2020, proporrà con ingresso libero lo spettacolo di musica e danza “Amor y Tangos – de la vieja a la nueva guardia” con l’Alessio Giove & Rita Ciccarone Quintet.

Da Gardel a Galliano, attraversando il lavoro sonoro di Astor Piazzolla, saranno eseguiti dal vivo alcuni dei più bei brani del repertorio tango canciones, ovvero le piccole opere liriche condensate in tre minuti. Il quintetto è formato oltre che dal fisarmonicista Alessio Giove e dalla soprano Rita Ciccarone, che danno il nome a questo progetto, anche da Marcantonio Cornacchia al contrabbasso, Marianna Di Ruvo al sassofono e Loredana Paolicelli al piano, giovani talenti pugliesi e lucani under 35, provenienti già da esperienze maturate in grandi orchestre come Teatro alla Scala, Orquestre National de Lyon, Theatre le Maillon e Opera Dijon. Alessio Giove infatti è un fisarmonicista emergente che si è esibito in molte piazze italiane. Appassionato di jazz, si è dedicato al tango Nuevo e al jazz insieme alla compagna, cantante lirica Rita Ciccarone, soprano raffinatissimo, invitata da solista in orchestre sinfoniche come la OSM. Insieme, hanno creato organici importanti con cui approfondire il repertorio del Tango Cancion argentino.

A impreziosire il loro lavoro musicale ci saranno due ballerini: Gabriella Todisco e Michele Lobefaro. Lui è un professionista di Tango Argentino dal 2006, apprezzato per la sua eleganza e tecnica. È Campione Italiano di Tango Salon 2013 e Campione Italiano di Tango Escenario 2015. Ha ottenuto il 5° posto nel Tango Escenario al Campionato Europeo 2017. Ha ballato nei più importanti Teatri d’Italia. Lei è ballerina professionista di Tango Argentino per la Compagnia A.N.I.T.A Tango di Adriano Mauriello (Milano, Lombardia) e per vari spettacoli tra cui “Revelacion Tango”, messo in scena in occasione del ” Florence Dance Festival”, presso il Teatro Nuovo di Milano e il Teatro Openjobmetis di Varese; ” Emigrante Bandoneon” presso il Teatro Nuovo di Napoli; Musical “Evita” presso il Teatro Team di Bari.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna “Assud”, diretta artisticamente da Loredana Paolicelli, sarà preceduto alle ore 19,30 da “Lezioni di Tango”, un workshop ad ingresso gratuito con i due maestri ballerini. Al termine, invece, alle 22.30 circa, si terrà “Milonga Bajo Las Estellas”, pratica tanghera, aperta a chi ha voglia di partecipare la danza argentina attivamente.

Anfiteatro della Pace – Via Natale Loiacono, 20 – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio attività: 19:30