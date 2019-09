Silent Disco con Gianni Sabato all’Ilios Wine Bar di Galatina

Appuntamento per venerdì 20 settembre

GALATINA (LE) – Per il primo appuntamento con “SILENT DISCO SALENTO” ci si trova a Galatina, presso l’ILIOS WINE BAR a partire dalle 22.30. La Silent Disco, fenomeno nato a Londra e diffusosi in tutto il mondo con centinaia di persone che ballano in silenzio ascoltando la musica in cuffie wireless vedrà protagonista della serata Gianni Sabato, dj producer che dalle influenze techno spazia fino ai suoi più cupi dell’acid wave di Detroit. L’energia, la spontaneità e la passione sono gli ingredienti che descrivono questo artista, infatti, ha sempre avuto fin dall’inizio della sua carriera, la passione per i ritmi sempre innovativi.

Non si sentirà nemmeno un decibel di quello che le consolle trasmetteranno durante la serata. Al contrario del classico sistema di diffusione attraverso le casse, la musica viene trasmessa infatti direttamente dalla consolle a decine di cuffie senza fili.

Gianni Sabato sarà alla consolle con l’impianto hi-fi; si passerà quindi all’ascolto con le HEADPHONES in dotazione che permetterà un’esperienza unica a pieno volume!

Start ore 22:30

Silent disco ore 00:00

Ilios Wine Bar – Via Pietro Cavoti, 6, 73013 Galatina LE

Per info: 3883473921

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/234465187505003/