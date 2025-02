Servizio Civile Universale, a Putignano 32 posti disponibili

Fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei 5 progetti che si realizzeranno in città rivolti a ragazzi dai 18 ai 28 anni

PUTIGNANO – Sono ufficialmente aperti i bandi per il Servizio Civile Universale , un’importante occasione di crescita personale e professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Anche quest’anno il Comune di Putignano conferma il suo ruolo di riferimento nella Regione Puglia, offrendo cinque progetti attivi per un totale di 32 posti disponibili, di cui 10 riservati a giovani con bassa scolarizzazione.

«Putignano è Città capofila in Puglia per un modello di Servizio Civile sempre più integrato con i servizi comunali e attento all’inclusione. In questi anni il programma è cresciuto sia numericamente che qualitativamente, diventando uno strumento prezioso per i giovani che vogliono sviluppare competenze e, al contempo, contribuire al benessere della comunità. Un progetto che negli anni ha permesso al nostro Comune di crescere, classificandosi primo in Puglia e nono a livello nazionale» – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili della Città di Putignano Gianluca Miano.

Dalla durata di 12 mesi, il Servizio Civile Universale (SCU) permette ai volontari di impegnarsi in attività a valore sociale, formandosi sul campo e acquisendo competenze utili per il proprio futuro.

Ogni volontario ammesso riceverà un rimborso mensile di 507,30 euro e un attestato di partecipazione, che arricchirà il proprio percorso formativo e professionale. Inoltre, la Legge n. 74/2023 ha stabilito che il 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici sia riservato agli operatori volontari che hanno completato il Servizio Civile Universale senza demerito.

I giovani interessati a vivere questa esperienza di impegno civico, acquisire nuove competenze e fare la differenza nella loro comunità, possono candidarsi al programma di Servizio Civile partecipando ad uno dei cinque progetti nella Città di Putignano, rivolti a 32 giovani (10 a bassa scolarizzazione).

Il progetto “MusaP” mira a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sostenibilità,

l’innovazione e l’inclusione sociale. Gli operatori volontari gestiranno accoglienza, assistenza e promozione delle attività museali, organizzando eventi, laboratori didattici e attività educative. Si occuperanno anche della creazione di materiale promozionale e della raccolta di dati sui visitatori con l’obiettivo è rendere il Museo un punto di riferimento sociale e culturale per la comunità.

Il progetto “Up” mira a potenziare il sistema di welfare sociale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, con un focus sul supporto alle persone fragili delle comunità. Gli operatori volontari gestiranno sportelli di accesso ai servizi. Inoltre, saranno coinvolti in iniziative di inclusione sociale, come eventi e campagne di sensibilizzazione con l’obiettivo di rafforzare la comunità, migliorando l’efficacia e l’equità dei servizi offerti.

Il progetto “Pianeta Giovani” punta a supportare i giovani nella transizione scuola-lavoro, fornendo informazioni su opportunità lavorative, tirocini e formazione. Gli operatori volontari gestiranno sportelli informativi, organizzeranno eventi e laboratori e promuoveranno la partecipazione giovanile attraverso iniziative di cittadinanza attiva. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nel loro sviluppo personale e professionale, facilitando l’accesso ai servizi e la costruzione di competenze.

Il progetto “In Reading” ha come obiettivo potenziare l’accesso e la fruibilità dei servizi culturali, con un focus sulla biblioteca come centro di partecipazione e coesione culturale. Gli operatori volontari gestiranno la biblioteca, organizzando attività come letture animate, visite guidate e laboratori, coinvolgendo bambini, giovani e famiglie. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio librario, promuovere l’inclusione sociale e culturale e sostenere lo sviluppo del territorio.

Il progetto “Monitor” mira, invece, a sensibilizzare la comunità sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità, coinvolgendo cittadini di tutte le età, in particolare le future generazioni, nell’impegno civico per la salvaguardia degli ecosistemi. Gli operatori volontari si occuperanno di attività educative come laboratori, incontri formativi e monitoraggio dell’aria, e promuoveranno l’uso della bicicletta e del PiediBus. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del 18 Febbraio 2025. È possibile candidarsi attraverso la piattaforma DOL (www.domandaonline.serviziocivile.it) accedendo mediante SPID (livello di sicurezza 2) oppure, nei casi previsti dal bando, con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.

Ogni candidato può presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. I candidati selezionati saranno successivamente convocati per un colloquio di selezione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del Comune di Putignano o rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) fisicamente, tramite telefono allo 0804056288/307 o tramite mail a urp@comune.putignano.ba.it.