Selezione di 10 idee culturali e creative per il turismo sostenibile

Il 5 Maggio 2021 in diretta Facebook, sulla pagina di Tecnopolis, la presentazione del Bando

BARI – Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Bari, lancia il Bando per selezionare 10 idee culturali e creative per il turismo sostenibile (call for ideas), nell’ambito del progetto Interreg Adrion CCI4TOURISM. Il bando verrà presentato durante un incontro pubblico che si terrà il 5 maggio 2021 ore 17 in diretta Facebook sulla pagina di Tecnopolis (https://www.facebook.com/TecnopolisPST).

La call intende selezionare idee che progettano nuove modalità di fruizione turistica dei territori, prodotti turistici innovativi e soluzioni digitali per creare esperienze di turismo culturale “live remote” e/o di turismo virtuale (e-tourism), che possono dare risposte concrete alle sfide poste dalla crisi pandemica.

Possono partecipare team informali, imprese costituite operanti nel settore culturale e creativo interessati a sviluppare nuovi approcci e modelli di business nel turismo; team multidisciplinari con competenze digitali e gestionali; liberi professionisti, imprenditori, studenti, appassionati ed esperti nei settori del digitale, della creatività, dell’artigianato artistico, del turismo e dei beni culturali.

La candidatura può essere presentata entro il 31 Maggio 2021.

Informazioni sul bando e form di presentazione disponibili al seguente link http://www.tecnopolispst.it/bandi.asp

Le 10 idee selezionate potranno beneficiare dei servizi di formazione e del percorso di incubazione attraverso la partecipazione a seminari formativi con coach specializzati e a workshops tematici sui temi del marketing, del design thinking e dello sviluppo imprenditoriale. Al termine del processo di incubazione solo 3 idee culturali e creative avranno accesso ad un percorso di accelerazione che consisterà nel supporto su misura per il Go to market e supporto in rete.

Interverranno, durante la presentazione, Vito Santamato, Direttore del corso di laurea in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari; Nicola Barbuti, Direttore del ITS Turismo e Cultura e docente in Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari; Lino Manosperta, responsabile dei progetti europei del Teatro Pubblico Pugliese; Alessandra Dalena, Organizer TEDx Putignano. Conducono i lavori Davide De Nicolò, Responsabile Area Progetti Tecnopolis e coordinatore progetto CCI4TOURISM e Francesca Ladisa, Responsabile Comunicazione Tecnopolis.

Le 10 idee selezionate potranno beneficiare dei servizi di formazione e del percorso di incubazione attraverso la partecipazione a seminari formativi con coach specializzati e a workshops tematici sui temi del marketing, del design thinking e dello sviluppo imprenditoriale. Al termine del processo di incubazione solo 3 idee culturali e creative avranno accesso ad un percorso di accelerazione che consisterà nel supporto su misura per il Go to market e supporto in rete.

Il progetto CCI4Tourism mira a rafforzare le competenze degli operatori del settore culturale e creativo pugliese in quanto attori chiave per lo sviluppo del settore turistico nonché elemento distintivo di crescita nella macroregione Adriatico – Ionica.

Info: d.denicolo@tno.it

Press: carmelasfregola@gmail.com +39 3493916007

Il progetto europeo CCI4Tourism finanziato per €1.797.623,23 dal Programma Interreg Adrion, intende rafforzare le capacità imprenditoriali delle industrie culturali e creative nella Regione Adriatico-Ionica per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile di modelli turistici. Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, capofila del progetto, coordina il lavoro di 9 partner provenienti da sei paesi dell’area Adriatico-Ionica: il Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico Friuli Innovazione, il Business and Cultural Development Centre di Salonicco in Grecia, City Development Agency Banja Luka della Bosnia-Erzegovina, Development agency Sora della Slovenia, European Affairs Fund of AP Vojvodina in Serbia, IRI CENTAR d.o.o. in Croazia, Center for innovation and development (CID) della Slovenia, Zadar County Rural Development Agency Department for International Cooperation in Croazia.