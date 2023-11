San Marco in Lamis, dal 16 novembre “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” :

Durante il mese di novembre tre pellicole coinvolgeranno grandi e piccini con l’obiettivo di sensibilizzare verso le tematiche ambientali

SAN MARCO IN LAMIS – Continuano le iniziative del progetto “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” che per l’edizione 2023-2024 dedica grande attenzione anche al mondo dei bambini. Il mese di novembre volge lo sguardo alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali con una rassegna cinematografica di tre appuntamenti aperta ai più piccoli e non solo.

Celebri pellicole proietteranno grandi e bambini in un’atmosfera di benessere culturale, ma anche di stimolo verso un tema che coinvolge tutto il pianeta. Il primo sipario è previsto giovedì 16 novembre con il film Disney “Wall-E”, del regista Andrew Stanton e diffuso nel 2008. La settimana successiva appuntamento fissato in occasione della Giornata nazionale degli alberi di martedì 21 novembre con “Eco Planet – Un pianeta da salvare”, per poi concludere la rassegna giovedì 30 novembre con un amato classico quale “Era Glaciale 2 – il disgelo” e le buffe avventure del bradipo Sid.

Tutti gli incontri si terranno presso l’auditorium della biblioteca comunale di San Marco in Lamis e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti: inizio proiezione alle 17.15.

L’evento rientra nel cartellone di “Mo’l’estate Spirit Festival”, manifestazione di musica, cultura e arte giunta alla trentesima edizione. La kermesse proseguirà fino a giugno 2024 con nuovi incontri, dialoghi e rassegne dedicate al tema della salvaguardia dell’ambiente.

“L’obiettivo – spiega Stefano Starace, direttore artistico del progetto – è quello di coinvolgere il pubblico attraverso uno degli strumenti più belli della cultura, il cinema, proponendo un momento di intrattenimento ma allo stesso tempo di stimolo per la riflessione su tematiche ambientaliste. Dedicare la rassegna ai più piccoli ci fa sperare che crescano sempre più consapevoli su quanto sia importante dedicare attenzione alla salvaguardia del pianeta. I bambini sono la nostra speranza, ripetiamo spesso ed è vero, ma anche gli unici che possono davvero insegnare ai più grandi”.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, dal Comune di San Marco in Lamis, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Parco Nazionale del Gargano.