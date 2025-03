“La Controra”, in scena a Foggia il 15 e 16 marzo

Nuovo appuntamento della stagione teatrale per famiglie della Piccola compagnia impertinente: il pomeriggio si tinge di mistero con una favola che parla di legalità

FOGGIA – La stagione teatrale per famiglie “Dentro la tasca di qualunque bambino” della Piccola compagnia impertinente di Foggia prosegue con il quarto appuntamento: “La Controra”, in scena il 15 e 16 marzo, alle 17, al teatro di Via Castiglione, 49.

Lo spettacolo, scritto da Manuela Piemonte e diretto da Mario Mignogna, è un’avventura estiva per bambini dai 5 anni in su, che esplora il confine tra realtà e fantasia, facendo riflettere anche su temi importanti come la legalità.

Sul palco, le interpreti Francesca Camplese, Chiara Di Gianni e Elena La Riccia daranno vita ai personaggi di questa magica storia, mentre le scene sono curate da Celeste Morese.

La storia segue le vicende di Amelia, una bambina di sette anni che vive con la mamma in un agriturismo nel Sud Italia. Un pomeriggio d’estate, mentre fa i compiti, la sua tranquillità viene interrotta dall’incontro con Nina, una “bambina-fantasmina” che può essere vista solo durante la controra, il magico momento del pomeriggio in cui, secondo la leggenda, i fantasmi si aggirano per le strade. Insieme, Amelia e Nina intraprendono un’avventura piena di giochi, divertimento e incontri con spettri buoni e pipistrelli birichini.

Manuela Piemonte è un’autrice versatile e affermata, che ha già collaborato con la Piccola compagnia impertinente, il cui talento spazia dalla narrativa per ragazzi al romanzo per adulti, dalla sceneggiatura teatrale e cinematografica alla traduzione. Le sue opere, come il recente romanzo storico “Le amazzoni” (Rizzoli, 2023), esplorano con sensibilità temi sociali e storici, arricchendo il panorama culturale italiano. La sua capacità di creare personaggi indimenticabili e trame coinvolgenti la rende una voce importante nel panorama letterario e teatrale contemporaneo.

La stagione “Dentro la tasca di qualunque bambino”, curata da Asia Correra e Mario Mignogna, è un viaggio attraverso storie che nascono da piccoli oggetti magici, pensate per essere “a portata di bambino”.

La PCI, da sempre impegnata nel teatro per le nuove generazioni, rinnova il suo impegno nel creare spettacoli che lasciano un segno indelebile nel cuore di bambini e adulti.

“Parlare di legalità ai più piccoli attraverso una storia comprensibile è una sfida. Come compagnia la raccogliamo perché abbiamo sempre e con forza creduto nel futuro di questa città e di questa provincia. Un futuro che deve, per necessità, passare attraverso la comprensione della realtà, che i più piccoli possono interpretare diversamente, avendo cura di princìpi e valori indispensabili per un futuro più sereno”, dichiara il direttore artistico Pierluigi Bevilacqua.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri di telefono 329.3848435 e 0881.1961158 o scrivere a info@piccolacompagniaimpertinente.com.