Saint Hildegard Day, il 16 settembre a Lecce

Martedì 16 settembre si svolgerà a Lecce la sesta edizione del tour dedicato a Santa Ildegarda Von Bingen e alla birra artigianale

LECCE – In occasione dell’Hildergard Day, giornata dedicata a Santa Ildegarda Von Bingen, un tour con degustazione per raccontare la storia della Santa, della birra e dei suoi personaggi attraverso gli spunti inaspettati offerti dalla città di Lecce.

Santa Ildegarda viene spesso ricordata per i suoi studi sul luppolo e sull’utilizzo di questa pianta nel processo di birrificazione ma Ildegarda in realtà è stata una figura molto più complessa. Nata negli ultimi anni del XI secolo fu scrittrice, musicista, filosofa, linguista, naturalista, consigliera politica, guaritrice, visionaria.

Partendo dalla storia di questa affascinante figura femminile il tour, attraverso le vie del centro, permetterà la scoperta della millenaria storia della birra attraverso alcuni dei suoi personaggi principali. La città con i suoi vicoli, con i suoi spazi, con i suoi dettagli inaspettati, si pone come spazio narrativo accogliente. La birra artigianale, bevanda sociale per eccellenza, diviene luogo di incontro, di confronto, di scambio. L’itinerario sarà scandito dalla degustazione di due birre artigianali appositamente selezionate per l’occasione.

Il percorso, giunto alla sesta edizione, vede quest’anno la collaborazione tra Sulle vie della Birra, progetto che promuove la cultura della birra artigianale attraverso itinerari inediti, percorsi inusuali, esperienze coinvolgenti e gustose degustazioni con La Tap Room Baff Beer, nuova realtà del birrificio leccese che si è dimostrato sempre attento alla cultura della birra artigianale.

Guida del tour e conduttore delle degustazioni sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore e docente Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food, divulgatore di cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, che attraverso il racconto, farà emergere i punti di contatto tra la storia della città e la storia della birra artigianale.

“Sempre più spesso oggi si parla di turismo birrario” afferma Aristodemo Pellegrino “questo percorso nasce dalla voglia di creare un racconto della città inedito ed accattivante, che possa legarsi al fenomeno sempre più diffuso del birrovagare, il quale unisce al turismo lento e consapevole il mondo della birra artigianale”.

Appuntamento, dunque, per martedì 16 settembre alle ore 19.30 presso La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce. Da qui ci si sposterà a piedi nei vicoli del centro. Conclusione del tour presso la TapRoom Baff Beer.

Dove: La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce

Quando: martedì 16 settembre, ore 19.30

Costo: €15.00

Info e prenotazioni: 3295459310