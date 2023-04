A Ruvo di Puglia la presentazione di “Bari. La città in guerra (1940-1945)”

Presso la Sala Conferenze del Museo del Libro a palazzo Caputi martedì 18 aprile l’incontro con l’autore, Pasquale B. Trizio

RUVO DI PUGLIA – Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia per il 25 aprile, martedì 18 aprile alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Museo del Libro a palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26, l’Assessorato alle Politiche di Comunità presenta il libro “Bari. La città in guerra (1940-1945)” di Pasquale B. Trizio, edizioni Gelsorosso 2021.

Attraverso una lunga ricerca presso gli archivi di Stato e attingendo alle fonti istituzionali degli uffici storici di Esercito, Marina e Aeronautica, l’autore ricostruisce nel libro i drammatici cinque anni della seconda guerra mondiale a Bari e provincia e le indicibili sofferenze che la popolazione civile dovette subire in quel periodo.

Gli avvenimenti storici avvenuti in Terra di Bari, cruciali nello sviluppo militare e politico del conflitto, sono illustrati cronologicamente dedicando una particolare attenzione alle ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini.

Sullo sfondo, il crepuscolo del regime fascista: dalle carte della Prefettura e della Questura emergono notizie sulle vicende militari del IX Corpo d’armata, nei porti della provincia e nella stazione ferroviaria di Bari, ma anche l’attività di censura attraverso cui il regime provava a condizionare la vita degli Italiani e le severe restrizioni alimentari imposte alla popolazione.

Dopo l’8 settembre e l’arrivo degli alleati in Puglia, la città di Bari fu teatro di avvenimenti particolarmente importanti come il devastante bombardamento tedesco del 2 dicembre 1943 e l’esplosione del piroscafo statunitense Charles Henderson del 9 aprile 1945 che causò centinaia di vittime tra i civili e in particolare tra i portuali.

Pasquale B. Trizio, già ufficiale della Marina Militare e Mercantile, storico da anni specializzato nella ricerca documentaria relativa agli anni dei due conflitti mondiali e prolifico studioso di Storia del commercio marittimo e della navigazione, converserà con la direttrice del Museo del Libro Teresa De Francesco ricostruendo episodi della vita sociale, politica e militare di Bari negli anni della grande guerra trattando in particolare alcuni aspetti relativi alla città di Ruvo di Puglia.

Interviene l’assessora alle Politiche di Comunità Monica Filograno.