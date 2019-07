Regionali 2020, Abaterusso (Articolo Uno): “Articolo Uno parteciperà al tavolo del centrosinistra di oggi”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa (TgNorba) sui partecipanti al tavolo del centrosinistra convocato oggi a Bari si precisa che:

1. Liberi e Uguali non esiste più da tempo;

2. Articolo Uno, rappresentata in Regione Puglia da Ernesto Abaterusso e Mino Borraccino, sarà presente all’incontro di oggi portando, come sempre ha fatto, il suo contributo costruttivo sia sui temi programmatici, sia sulla necessità di tenere unito il centrosinistra.

“Abbiamo sempre creduto – spiega il Segretario regionale di Articolo Uno, Ernesto Abaterusso – nell’importanza del dialogo per uscire da logiche di corto respiro e far sì che in Puglia possa realizzarsi, in vista delle elezioni del 2020, una proposta capace di arginare i populismi e le destre. Pensiamo sia questo l’unico modo per impedire che la nostra regione vada nelle mani del centrodestra“.