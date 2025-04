“RaccontiamocelArte incontra Giovani artisti appassionati” a Lucera

Sabato 3 maggio, alla Utò Gallery, la mostra-incontro con gli studenti artisti del Liceo Bonghi-Rosmini. La docente e artista Morena Petrillo intervisterà i giovani espositori

LUCERA – Dalla scuola possono sbocciare talenti dell’arte. Dalla stessa scuola in cui la storia dell’arte è da tempo una materia a rischio di “estinzione”. Nasce da queste motivazioni dunque il nuovo evento espositivo-riflessivo promosso dall’associazione culturale, artistica, scientifica e ambientale Utò-Lo Spazio della Luce in collaborazione con la docente e artista Morena Petrillo. Presso la Utò Gallery di via Pignatelli 14 a Lucera, sabato 3 maggio, dalle 19, si terrà l’evento “RaccontiamocelArte incontra Giovani artisti appassionati”. In cartellone presso lo spazio laboratoriale dell’associazione Utò-Lo Spazio della Luce una serata speciale dedicata a sedici artisti studenti del Liceo Bonghi-Rosmini di Lucera, che saranno protagonisti di una mostra collettiva che intreccia visioni fresche e riflessioni profonde.

Guidati e accompagnati dall’artista e docente di Storia dell’arte Morena Petrillo, gli studenti dialogheranno con il pubblico, condividendo i loro lavori e il loro sguardo sul mondo.

“RaccontiamocelArte – spiega Morena Petrillo – costituisce il format di una rubrica, di uno spazio e di un salotto culturale che sono nati nel periodo in cui eravamo costretti a “stare a casa” . Anche durante il Covid mi andava di continuare a parlare di arte, creatività ed eventi, con persone che fisicamente non erano con me ma con le quali potevamo incontrarci dentro uno spazio virtuale. Sbocciarono così le dirette, le interviste, i confronti, i dialoghi, con persone professioniste del mondo artistico del nostro territorio e non solo. L’arte oggi è poi diventata comunità, offrendo la parola ai talenti che nascono spontaneamente”.

“MyoKo” è il nome artistico di Morena Petrillo, che deriva dal Buddhismo. Il termine è quello che il Maestro Fausto Taiten Guareschi ha attribuito a Petrillo quando ha ricevuto i voti da figura “illuminata” bodhisattva. Morena Petrillo, pugliese, è laureata e specializzata in decorazione. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e ha avuto modo di conoscere tanti artisti e personalità che l’hanno arricchita. Nel gennaio 2014 ha partecipato alla Biennale di Palermo e nel 2011 alla Biennale di Venezia sezione Puglia del dott. Vittorio Sgarbi. Nel 2008 poi una personale a Firenze l’ha portata a conoscere artiste e artisti con cui ha collaborato per esposizioni corali.

“La mia ricerca artistica – sottolinea Morena Petrillo – si basa sul rappresentare l’amore intimo e carnale, che si crea “nell’atto dell’Amore”, nella sua forma romantica e spesso ossessiva; legata a ricordi, intensi e presenti. Le visioni erotiche si raccontano con enfasi e naturalezza: si gioca con corpi non sempre nudi e con ruoli che nell’arte del sesso non hanno confini e limiti. Lo si vive in pienezza e consapevolezza. Principalmente sono disegni su carta da incisione con graffite e dipinti su tela cotone.

Ultimamente sto lavorando su un “qualcosa” di più concettuale, che rompe la bidimensionalità del foglio e della tela: attraverso l’ago e il filo, “incido” su stoffa storie, scritti, figure, che stimolano al “pensiero”. Anche attraverso la scultura, con una serie di “vagine sublime” e “vagine carnivore” denuncio lo stato emotivo e psicologico delle donne che vivono negli ingranaggi di violenza verbale, fisica, causate dal patriarcato, tanto duro a morire”.

Con il libro della scrittrice Contessa Juliette “L’angelo con la frusta”, Morena Petrillo dice di aver abbracciato “il mondo della dominazione attraverso le mie illustrazioni e l’accoglienza del pensiero ideologico, magico, consenziente e strutturato, che ha animato il percorso di una grande donna, che ha cercato di dare/fare del bene e apportare soddisfazione nella vita di uomini e donne e ci è riuscita. Per me è stato un onore illustrare la sua biografia”. Oggi Petrillo è insegnante di disegno e storia dell’arte presso un istituto secondario superiore e continua a collaborare per privati, scrittori e gallerie.