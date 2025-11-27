Putignano, il 29 e 30 novembre la quarta edizione di San Martino

Nel centro storico di Putignano l’evento San Martino tra vino, gastronomia, arte, cultura e divertimento per tutte le età

PUTIGNANO (BA) – Si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre la quarta edizione di San Martino. Ogni mosto diventa vino. L’evento enogastronomico realizzato dall’APS Onde Culturali chiuderà il mese di novembre tra i vicoli del Centro Storico di Putignano all’insegna di vino, gastronomia, intrattenimento musicale ed animazione per tutte le età.

Dopo il successo della terza edizione – la prima nel nuovo format itinerante che ha accolto 10mila persone – l’evento dell’autunno putignanese torna ad abbracciare il centro storico della città del Carnevale con dieci cantine da tutta la Regione. Nel percorso si alterneranno infatti vitigni di tutta la Puglia delle Cantine Colavecchio, Schola Sarmenti, Varvaglione, Masseria Torricella, TerreCarsiche 1939, Tenuta Viglione, Antonio Pisante, Teanum, Miali ed Angiuli. Eccellenze del territorio che, per l’occasione, saranno servite con professionalità dai Sommlier dell’AIS Puglia – Murgia.

Assieme al vino, immancabili gli stand di gastronomia con una proposta food pensata per soddisfare i gusti di tutti e tutte, con le immancabili caldarroste di stagione.

Si rinnova anche l’attenzione per le famiglie ed in particolar modo i più piccoli. In piazza Teatro, grazie al supporto di Vuemme Consulting, l’Area Kids con due grandi gonfiabili, spettacoli di giocoleria, animazione e trucco per tutti i bambini e le bambine. Presso la Biblioteca Comunale negli stessi giorni a cura dell’APS Lavori dal basso si terrà la Notte bianca dei bambini e delle bambine e, nel pomeriggio di domenica 30 novembre, il BiblioCinema – San Martino edition rivolto in particolare alle famiglie.

Per la prima volta la festa autunnale putignanese ospiterà anche un’Area Camper presso il Parcheggio in via Martiri delle Foibe.

Anche quest’anno, San Martino torna ad essere un luogo di riflessione e di incontro con una proposta artistica e culturale fondata sul tema “Storie di vino”. Grazie alla curatela di Giovanna Fiore e Giuseppe La Scala, i vicoli del borgo antico ospiteranno tre installazioni artistiche che racconteranno i temi del vino, della convivialità e le storie che si celano dietro di esso. Gianluca Di Liddo, Lorena Ortells e la Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli hanno fornito una propria interpretazione di queste storie con tre installazioni pronte a valorizzare i vicoli della Città vecchia.

La mostra e l’intera manifestazione verranno inaugurate sabato 29 novembre alle ore 18:30 presso la Sala “Francesco Mastrangelo” del Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano. Per tutta la serata si continuerà nei vicoli del centro con vino, musica e tanto divertimento.

Le attività, invece, inizieranno già dal primo pomeriggio con la visita e degustazione presso Cantine Colavecchio a cura dell’InfoPoint di Putignano prevista per le ore 15:00. L’attività rientra nel ciclo “Andar per masserie. Viaggio tra storia, mestieri, profumi e sapori” e prevede un pacchetto degustazione a pagamento con servizio bus incluso. Per prenotarsi è possibile contattare l’Infopoint tramite mail a infopoint@comune.putignano.ba.it, telefono allo 080/ 2367269 oppure recandosi presso l’Infopoint in piazza Plebiscito 18.

Domenica 30 novembre, invece, le attività cominceranno a partire dalle ore 11:30.

Presso la Sala “Mastrangelo” si terrà la presentazione del progetto “San Martino Inclusivo”, svolto da Onde Culturali APS, Fiorire Comunque ODV e Casa Gabrieli il 18 ottobre scorso presso Cantine Colavecchio. La conferenza sarà l’occasione per descrivere i dettagli dell’iniziativa, con la partecipazione per il Garante per le persone con disabilità della Regione Puglia dell’Ing. Stefano Lisi.

A partire dalle ore 12:00 ricominceranno anche tutte le attività nel percorso: stand enogastronomici, intrattenimento musicale ed area kids.

La pausa pranzo sarà anche un’ottima occasione per scoprire le Chiese del centro storico di Putignano ed il Museo Civico, aperti straordinariamente a partire dalle ore 12:00.

Sul sito www.lavoridalbasso.it , inoltre, è già possibile prenotarsi al BiblioCinema – San Martino edition a cura dell’APS Lavori dal Basso che si terrà dalle 16:30 presso la Biblioteca Comunale di Putignano.

Sempre presso la Biblioteca Comunale nella sala “Antonia Barletta” si terrà la Tavola Rotonda “La Puglia e l’Enoturismo”. Un momento in cui riflettere sul turismo del vino nel tacco d’Italia con il patrocinio e la partecipazione di Pugliapromozione, dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro” e dell’AIS Puglia – Murgia.

Una tavola rotonda che chiuderà i tre appuntamenti culturali della manifestazione incentrati sulle storie di cui il vino è custode narrate nell’arte, nella vita quotidiana ma anche nelle prospettive future di un territorio che ha ancora tanto da dare.

La quarta edizione di San Martino – Ogni mosto diventa vino è realizzata da Onde Culturali APS con il patrocinio ed il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Città di Putignano e dell’AIS Puglia – Murgia.