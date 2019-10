Premio Noci, indetta la 15a edizione

I dettagli

NOCI (BA) – La storia è un ponte tra passato e futuro per poter migliorare il presente. È un faro che illumina l’ingresso della strada da percorrere; uno strumento che agevola la comprensione del presente per poter meglio e con più consapevolezza affrontare le scelte future di ogni società e comunità.

Il Comune di Noci al fine di continuare ad incentivare gli studi storici locali, anche alla luce dei positivi riscontri delle passate edizioni, ha indetto la 15^ edizione del “Premio Noci per la storia locale” relativa al biennio 2019-2020.

Il concorso si articola in tre sezioni: la prima è riservata a opere e a tesi sulla storia di Noci; alla seconda possono essere presentate opere sulla storia dell’area comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Mottola, Palagianello, Palagiano, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari e Turi.

La terza sezione, intestata al professor “Giulio Esposito”, è riservata ad articoli o brevi opere sulla storia di Noci redatti da giovani che non abbiano compiuto i venti anni di età alla data del 31/12/2018.

Al “Premio” possono essere presentati lavori inediti oppure pubblicati nel biennio 2019- 2020 e tesi di dottorato, di specializzazione e di laurea magistrale discusse nello stesso periodo.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dalla Giunta comunale, sarà composta dal Sindaco o suo delegato (presidente), dal Presidente della Società di storia patria per la Puglia (o suo delegato), da tre esperti in discipline storico-umanistiche e dal Direttore della Biblioteca comunale (segretario). Essa assegnerà, a giudizio insindacabile, i premi lordi di € 2.000,00 per la 1^ sezione, € 1.500,00 per la 2^ sezione ed € 350,00 per la 3^ sezione.

Le opere concorrenti, corredate da una scheda debitamente sottoscritta e contenente le generalità e l’indirizzo dell’autore o degli autori, dovranno pervenire in 7 copie, franche di ogni spesa, alla Segreteria del “Premio Noci per la storia locale”, presso la Biblioteca Comunale “Mons. A. Amatulli” di Noci, Via Cappuccini, 4 (Tel. 0804977304 – e-mail: biblionoci@libero.it), entro le ore 13.00 del giorno 15-12-2020.