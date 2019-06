Poggiardo, Michele Renna con il suo pianoforte all’Hotel Tesoretto

Appuntamento per domenica 9 Giugno

POGGIARDO (LE) – Domenica 9 Giugno il meraviglioso Hotel Tesoretto di Poggiardo (LE) ospiterà il recital pianistico di Michele Renna. Il talentuoso pianista eseguirà musiche di Brahms, Liszt e Schumann. Il concerto è organizzato dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della 49^ Stagione Concertistica.

Nato a Bari nel 1999, Michele Renna è allievo nella classe di pianoforte del M° Luigi Ceci al conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha conseguito la maturità presso il Liceo musicale “Archita” di Taranto con il massimo dei voti sotto la guida della prof.ssa Ornella Carrieri. Ha al suo attivo primi premi in concorsi internazionali: Livorno Young Piano Competition (Secondo Premio), Terra degli Imperiali di Francavilla Fontana (primo premio assoluto), Musica Mundi (Taranto, primo premio assoluto) Rosa Ponselle (Matera, primo premio), Domenico Savino (Taranto, primo premio) . Svolge attività concertistica sia in formazioni da camera che da solista. Invitato nella 73^ stagione concertistica degli Amici della Musica di Taranto, si è esibito in qualità di solista, altresì ha preso parte come maestro collaboratore al Giovanni Paisiello Festival nelle produzioni di “La Serva Padrona” e “Il Barbiere di Siviglia” di Giovanni Paisiello, con la regia di Gianmaria Aliverta e la direzione del M° Fabio Maggio e nella prima esecuzione assoluta de “Le Gare Generose” di Giovanni Paisiello, con la regia di Isa Traversi e la direzione del M° Giovanni Di Stefano.

Collabora con l’Orchestra ICO Magna Grecia sia in produzioni sinfoniche – dove è stato diretto da Maestri quali: Maurizio Lomartire, Jorge Lehzt, Antonio Palazzo, Michele Nitti – che in produzioni liriche.

E’ maestro sostituto nelle seguenti produzioni dell’orchestra I.C.O. Magna Grecia: “Trouble in Tahiti” di Leonard Bernstein, “Scuola di Guida” di Nino Rota, “The Telephon” di Giancarlo Menotti (2015) con la direzione di Giuseppe Finzi e la regia di Fabio Ceresa; “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti (2016) con la direzione del M° Damiano Binetti e la regia di Gianmaria Aliverta; “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini (2017) con la direzione del M° Domenico Longo e la regia di Davide Garattini Raimondi.

Dal 2018 frequenta regolarmente l’Accademia “Aldo Ciccolini” di Trani sotto la guida del M^ Pierluigi Camicia.

Ingresso con prenotazione al 3480072654 – 3480072655.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

J. Brahms – 6 Klavierstücke Op. 118

F. Liszt – Ballade no. 2

R. Schumann – 8 Fantsiestücke Op. 12