Peppe Servillo & Solis String Quartet e Vanessa Scalera a Lucera

All’Anfiteatro di Lucera il 7 agosto andrà in scena uno spettacolo dedicato a Renato Carosone, mentre l’11 agosto un monologo su alcuni racconti tratti dai Sillabari di Goffredo Parise

LUCERA – Il mese di agosto all’Anfiteatro di Lucera si apre con due grandi nomi del panorama artistico italiano: Peppe Servillo & Solis String Quartet e Vanessa Scalera. I primi saranno ospiti della rassegna il 7 agosto, mentre l’attrice famosa per il suo ruolo di Imma Tataranni nella omonima fiction, sarà la protagonista di un monologo venerdì 11 agosto.

Le proposte artistiche fanno parte della selezione curata da PrimaVera al Garibaldi con la direzione di Fabrizio Gifuni e Natalia di Iorio.

Peppe Servillo & Solis String Quartet (Luigi Di Maio e Vincenzo di Donne, violino; Gerardo Morrone, viola; Antonio Di Francia, cello e chitarra) portano in scena Carosonamente, uno spettacolo interamente dedicato all’artista più istrionico del panorama musicale partenopeo e conosciuto in tutto il mondo: Renato Carosone.

Dai classici Tu vuo’ fa l’americano, Torero e ’O sarracino, alle canzoni meno famose come Tre guagliune e ‘Nu mandolino a capolavori carichi d’ironia come Pigliate ‘na pastiglia fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come Giacca rossa ‘e russetto e T’aspetto ‘ e nove, in un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari.

Attrice fra le più intense del cinema e del teatro italiano, nota al grande pubblico televisivo per l’irresistibile personaggio di Imma Tataranni ma anche per la sua magnifica interpretazione di Filomena Marturano,nell’omonima riduzione televisiva trasmessa con grande successo dalla Rai lo scorso inverno (Nastro d’Argento come miglior film Tv), Vanessa Scalera, l’11 agosto, porta a Lucera, in una serata unica ideata per quest’occasione, alcuni folgoranti racconti tratti dai Sillabari di Goffredo Parise, libro culto del secondo Novecento italiano

I biglietti sono in vendita presso Kublai – Libreria Dolceria a Lucera in via Gramsci 27 (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20) e sul circuito Vivaticket (costo biglietto).

Platea non numerata €22

Gradinata non numerata €20

