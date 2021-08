Passeggiata tra i luoghi di Tito Schipa nel Centro Storico di Lecce

LECCE – Sabato 21 agosto con la visita speciale nel cuore del centro storico di Lecce alla scoperta dei luoghi legati alla vita e alla carriera del tenore leccese Tito Schipa, prosegue “Il tango di Tito”. Partendo dai tanghi composti, scritti ed interpretati dal cantante per avvicinare il grande pubblico, compreso quello più giovane, alla musica colta, il progetto di Swapmuseum, nato dalla collaborazione con Archivio Schipa – Carluccio, ASD BelTango Lecce, LaFabbrica – Museo delle Tabacchine di Campi Salentina, Factory Compagnia Transadriatica e associazione musicale Opera Prima, vincitore del Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia, intende far conoscere la carriera e la storia di Tito Schipa con incontri, passeggiate urbane, workshop e milongas.

La terza Passeggiata tra i luoghi di Tito prenderà il via alle 18:30 (costo 10 euro – prenotazione obbligatoria su eventbrite – Durata 2 ore – Max 25 persone – info swapmuseum@gmail.com) dalla casa natale del cantante in Vico dei Pensini 6. Sette tappe urbane per ripercorrere insieme a una guida abilitata la vita e i luoghi del noto concittadino tra aneddoti e curiosità: dal quartiere dov’è nato e cresciuto, alle scuole dove ha studiato, ai primi amori, fino alle esibizioni nei più importanti teatri della città. Il progetto, sposato dal Comune di Lecce, prevede tra l’altro un percorso permanente fruibile tramite app georeferenziata e targhe posizionate nei luoghi cittadini di Tito Schipa. “Il Tango di Tito” ospiterà un’altra passeggiata sabato 11 settembre, una Milonga il 25 settembre e il workshop “Collage d’epoca” con l’illustratrice Valeria Puzzovio (data ancora da definire).