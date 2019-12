Parte sabato il Christmas Tour del Festival dei Monti Dauni

Cinque le tappe: Bovino, Orsara, Foggia, Deliceto e Sant’Agata con Daunia Gospel Choir & Band

FOGGIA – Parte da Bovino, sabato 21 dicembre il Christmas Tour del Festival dei Monti Dauni, che farà tappa anche a Foggia e in altri splendidi luoghi dei Monti Dauni, per celebrare in musica la nascita del Bambinello e l’esperienza della Sacra Famiglia quale tempio della santità del focolare domestico, con brani musicali tratti dalla tradizione natalizia e dal repertorio gospel.

Sabato 21, alle ore 20:30, quindi, in occasione della sagra dei “Sapori di Natale” nel borgo antico, il bellissimo centro storico di Bovino ospiterà nella Basilica Concattedrale il Christmas Tour del Festival dei Monti Dauni con il Daunia Gospel Choir & Band e il Coro Cappella Musicale Iconavetere diretti da Agostino Ruscillo, creatore e direttore artistico del Festival da 17 edizioni. Domenica 22 il tour prosegue nella caratteristica Orsara di Puglia, sempre con “The Nativity Story”, presso il Cineteatro, alle ore 21.

A supporto del choir vi è una band di quattro elementi: Francesco Magistro alla chitarra, Stefano Capasso al pianoforte, Luciano Pannese al basso e Giuseppe Sereno alla batteria. “The Nativity Story” prevede anche una narrazione da parte dell’attore Michele d’Errico.

Lunedì 23, poi, lo spettacolo farà tappa nel capoluogo, presso la chiesa di Gesù e Maria di Foggia, arricchendolo con uno scopo di beneficenza pro F.A.S.N.E., l’associazione di volontariato Foggia Amici per lo Sviluppo della Neonatologia.

Si riparte, subito dopo Santo Stefano, venerdì 27 da Deliceto, sempre con lo spettacolo “The Nativity Story” nella Chiesa Madre del Santissimo Salvatore alle ore 20, durante il quale il Festival omaggerà sant’Alfonso de Liguori e i suoi canti della tradizione natalizia.

Infine, sabato 28 sarà la chiesa di san Michele Arcangelo di Sant’Agata di Puglia ad ospitare il Daunia Gospel Choir & Band per lo spettacolo finale del tour “Gospel Celebration”, previsto alle ore 18.30.

Il Daunia Gospel Choir ha debuttato nel 2009 in una delle kermesse jazzistiche più importanti nel panorama nazionale: Orsara Jazz Festival, dove ha interpretato i “Sacred Concert” di Duke Ellington diretti dal maestro Mario Raja. Il choir pugliese, fondato e diretto da Agostino Ruscillo, in collaborazione con Mara De Mutiis e Silvano Mastromatteo, ha all’attivo diversi concerti in Italia e all’estero, con ampio successo di pubblico e di critica.

Il tour di concerti è organizzato dal Festival dei Monti Dauni in collaborazione con le amministrazioni comunali di Bovino, Orsara, Foggia, Deliceto e Sant’Agata di Puglia. La XVII edizione del Festival dei Monti Dauni rientra nella Rete D.A.M.A. sostenuta dalla Regione Puglia – Patto per la Puglia – FSC 2014-2020.