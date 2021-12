Natale a Torre Alemanna con le letture per famiglie e la magia di Alexis Arts

Proseguono nel Complesso Museale gli eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie

CERIGNOLA (FG) – “Natale a Torre Alemanna” è la lettura per famiglie a cura del Teatro dei Limoni che prende spunto dalla storia natalizia di Charles Dickens in programma sabato 18 dicembre, ma sono anche le meravigliose magie dell’illusionista Alexis Arts che attireranno l’attenzione dei vistatori il prossimo 20 dicembre. In mezzo, il Complesso Museale di Torre Alemanna (Borgo Libertà) in questoe percorso di accompagnamento al Natale ha già ospitato i laboratori artigianali e la caccia al tesoro, che ha visto i bambini e le loro famiglie protagonisti dei pomeriggi dedicati a chi vuole visitare, esplorare e conoscere uno dei pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea.

“Natale a Torre Alemanna” è l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, nell’ambito avviso pubblico per l’attuazione di interventi per animazione di tipo culturale – artistico- ludico ricreativa per il Natale 2021 promosso dal Comune di Cerignola per il suo cartellone di eventi.

La partecipazione è gratuita, posti limitati, prenotazione obbligatoria (dai 6 anni su) soltanto su torrealemanna@reteoltre.it. L’accesso agli eventi sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti della nuova certificazione verde ant-covid-19, il cosiddetto green pass rafforzato.

I prossimi appuntamenti

Lettura per famiglie – 18 dicembre. Ore 17:30

I piani della torre teutonica sono tre; tre come gli spiriti di “Un canto di natale”. Per un giorno Torre Alemanna diventa la casa di Ebenezer Scrooge, e grazie agli attori e alle attrici del Teatro dei Limoni i bambini e le bambine, accompagnati dalle loro famiglie, potranno ascoltare la lettura della classica novella di Dickens in un modo quanto mai inedito: salendo e scendendo le scale dei ventiquattro piani di Torre Alemanna.

Spettacolo di magia – 20 dicembre – 4 gennaio 2022. Ore 18.00

Due giornate magiche a tema, all’insegna delle emozioni, delle sensazioni, delle meraviglie che solo la magia della scienza può̀ dare. A condurre gli incontri sarà̀ l’illusionista Alexis Arts, che consentirà di riscoprire grandi artisti, scienziati ed intellettuali che grazie alla loro capacità di immaginare l’impossibile hanno consentito il progresso della nostra civiltà̀. Per questo evento, è incluso anche il servizio navetta con partenza da Cerignola.