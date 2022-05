Borgo in Fiore, presentato il murale di Xavier Eltono a Conversano

L’opera è stata realizzata dall’artista francese con i ragazzi delle scuole superiori della città

CONVERSANO – Un’opera destinata a cambiare il volto di Conversano, che si intreccia con la storia del suo assetto urbano, tra passato e presente, quella che l’artista francese di fama internazionale Xavier Eltono ha realizzato sulla parete di via Paolotti, di fronte all’Istituto Superiore Domenico Morea, assieme ai ragazzi delle scuole superiori della città. L’opera è stata realizzata nell’ambito di Borgo in Fiore, il contenitore di eventi ideato dal Comune di Conversano e realizzato grazie al supporto del GAL Sud Est Barese.

Il murale è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza venerdì scorso con una breve cerimonia a cui hanno preso parte l’artista e tutti i rappresentati delle realtà coinvolte nel bellissimo progetto: il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, l’assessore comunale alle Politiche Culturali Katia Sportelli, l’assessore al Decoro Urbano e alla Pubblica Istruzione Francesca Lippolis e l’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Palumbo. Presenti, inoltre la dirigente della sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali della Regione Puglia, Anna Maria Candela, i dirigenti dei licei “Simone Morea” e “San Benedetto”, degli istituti professionali “De Lilla” e “Domenico Modugno”, i referenti di Pigment Workroom, Mario Nardulli, Cime, Vito Cramarossa, ZICZIC, Lilia Angela Cavallo e Silvia Tarantini e Contempo, Valentina Iacovelli.

“Vedere oggi un’opera così maestosa e d’impatto visivo è per noi motivo d’orgoglio. – Ha commentato l’assessore Katia Sportelli – E mi ha molto colpita verificare come Xavier sia riuscito a interagire con il territorio e con i ragazzi”. Ha espresso entusiasmo anche il sindaco Giuseppe Lovascio, che ha sottolineato la necessità di ringraziare “l’artista e tutti protagonisti oltre alla Regione Puglia, che ha permesso tutto ciò”.

Il progetto, intitolato “A Talk With The City”, è infatti un progetto di arte pubblica realizzato dal Comune di Conversano che ha vinto il finanziamento dell’avviso STHAR LAB della Regione Puglia. L’opera è stata realizzata con un lungo processo partecipativo che è partito il 2 maggio scorso, con l’arrivo in città dell’artista e l’avvio di una serie di passeggiate esplorative condivise con trenta giovani conversanesi. Le passeggiate sono state la premessa per la realizzazione dei successivi workshop di serigrafia sociale che hanno portato alla realizzazione di dodici telai serigrafici, dove gli elementi architettonici di Conversano, stilizzati, si sono mescolati in maniera casuale con sei colori. L’opera murale, realizzata dall’artista sulla parte alta della parete, è la sintesi di tutto il processo. È il linguaggio di un “artista dello spazio pubblico”, Eltono appunto, che si accinge a dialogare con il lettering dei giovani writers, a cui questa parete continuerà a essere dedicata. Il primo giugno, infatti, in occasione della GDA – Giornata dell’Arte Studentesca, i ragazzi potranno completare la parte bassa del muro con nuovi graffiti. Al momento, invece, su quegli spazi vuoti ci sono le trenta tele realizzate dagli studenti. Tele che nei prossimi giorni verranno spostate nel museo archeologico, partner del progetto, perché diventino elementi permanenti della sua collezione.

