Monopoli, al Teatro Mariella arrivano le Streghe

Per la Stagione Famiglie a Teatro, il 18 febbraio prossimo, una magica storia tra attori e pupazzi

MONOPOLI – Al Teatro Mariella di Monopoli arrivano le Streghe per un nuovo appuntamento teatrale dedicato alle famiglie. Lo spettacolo di Progetto G.G. va in scena domenica 18 febbraio alle ore 18, per una storia in cui in cui l’impossibile accade.

Sul palcoscenico Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti sono le protagoniste di Streghe, consigliato a un pubblico a partire da 3 anni: c’è un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà, c’è una nonna che si muove tra magia e verità, c’è un piccolo eroe che guarda al possibile e oltre, che cambia “ciò che è”, e apre a un mondo nuovo. Un racconto che unisce l’interpretazione di attori in carne e ossa a pupazzi e decorazioni, per un appuntamento all’insegna del divertimento e della magia.

Uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, dei piccoli eroi.

La Stagione Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli. Gli appuntamenti al Teatro Mariella sono realizzati in collaborazione con Associazione APAD.

Botteghino

I biglietti dello spettacolo partono da un prezzo di 8 euro, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli / dal martedì al venerdì ore 17-19), al botteghino del Mariella (largo Cardinale Marzati 2, Monopoli / un’ora prima dello spettacolo) e sul circuito Vivaticket.com. Con la Radar Junior Card nominale, ritirabile al botteghino del Radar, è possibile acquistare biglietti a metà prezzo. Per info 335 756 47 88 – info@teatroradar.it. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.