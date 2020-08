Monopoli, “PhEST”: V edizione dal 7 agosto al 1° novembre

MONOPOLI (BA) – Conferma per la V edizione di PhEST – festival internazionale di fotografia e arte, uno degli appuntamenti fissi e più importanti del Comune di Monopoli. Una edizione fuori dagli schemi e completamente gratuita per i visitatori in modo da consentire a tutti di partecipare e di approcciarsi al bello, andando oltre le difficoltà.

Il Festival quest’anno durerà tre mesi e non due, anche per questo. Si comincia il 7 agosto con un’inaugurazione tutta da “scoprire” e si finisce il 1° novembre. L’intera programmazione, gli artisti e gli eventi di questa edizione saranno presentati in conferenza stampa domani, martedì 4 agosto alle 10.30 nella sala della Torre del Castello Carlo V a Monopoli.

Parteciperanno: