Molfetta, Giornata Nazionale del Mare: il 10 aprile incontro all’IISS Mons. Antonio Bello

MOLFETTA – Ogni anno l’11 Aprile l’Italia celebra la “Giornata Nazionale del Mare” che ha lo scopo, attraverso attività e momenti di confronto, di riflettere con i giovani sulla bellezza e l’importanza delle nostre coste e rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura.

Un appuntamento annuale che ha il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica e l’interesse del Ministero della Salute e del Ministero della Università e Ricerca.

Il Mare, infatti, rappresenta per l’umanità ed il nostro pianeta quella fonte inesauribile di crescita sia per le vite che genera che per quante vi dimorano, una risorsa naturale che l’uomo ha prima imparato a conoscere e poi a sfruttare. Purtroppo ogni inquinante liberato nell’ambiente raggiunge prima o poi anche il mare e con esso interessa ogni angolo, anche più remoto, del nostro Pianeta. Se pensiamo alle plastiche e microplastiche, ai tanti inquinanti emergenti, ma anche all’aumento della CO2 e alla conseguente acidificazione degli oceani, riconosciamo la centralità del Mare quale protagonista indiscutibile del nostro futuro. Possiamo tutelarlo in ogni nostro comportamento quotidiano, principio da tenere bene in mente tutti.

Con la convinzione che il mare sia una risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale ed anche dello sviluppo economico, oltre ad essere un’imprescindibile “risorsa”, l’Istituto Mons. Bello, nell’ambito del curricolo di Educazione Civica, ha dedicato percorsi di conoscenza e formazione.

A tal proposito nella giornata di mercoledì 10 aprile, alle ore 10.00, si svolgerà presso l’auditorium dell‘IISS Mons. A. Bello di Molfetta l’incontro-dibattito “Il mare: ecosistema da tutelare…non solo da sfruttare” a cui interverranno la Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese Dirigente Scolastico IISS Mons. A. Bello, l’Assessore all’ambiente del Comune di Molfetta Caterina Roselli, il Prof. Giuseppe Spilotro, docente di Rischio Idrogeologico presso l’Università degli Studi della Basilicata e socio della SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale – APS) che relazionerà sul tema “Bellezza e fragilità della costa pugliese”, il Capitano di Fregata Giulia Petruzzi Comandante del Compartimento Marittimo di Molfetta e il Tenente di Vascello Valeria Di Mattia che rifletteranno su “Lo stato di salute del nostro mare”.

Faranno da cornice all’evento i tanti elaborati degli alunni coinvolti (fotografie, opere artistiche, canti e coreografie), frutto del percorso formativo svolto sul tema.