A Mola di Bari il 7 gennaio “I tre tenori da Vienna a Hollywood”

Nella Chiesa del Sacro Cuore prenderà il via la stagione 2023 dell’Agìmus con un Gran Galà; protagonisti Francesco Panni, Zi-Zhao e Francesco Zingariello, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata e dal pianista Angelo Nigro

MOLA DI BARI – Sabato 7 gennaio 2023, alle ore 20.45, nella chiesa del Sacro Cuore di Mola di Bari prenderà il via la stagione 2023 dell’Agìmus con un Gran galà di inizio anno che avrà come protagonisti i tre tenori Francesco Panni, Zi-Zhao Guo e Francesco Zingariello.

Con l’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata diretta dallo stesso Zingariello e il pianista e arrangiatore Angelo Nigro, i tre tenori del terzo Millennio condurranno il pubblico in un appassionante viaggio musicale dal melodramma a Hollywood, con tappa obbligatoria a Vienna, capitale del valzer e modello di riferimento per gli auguri in musica sin dal 1939, anno in cui venne istituto il tradizionale concerto di Capodanno dalla sala dorata del Musikverein.

Dunque, tocca anche la Puglia il grande show dei tre tenori che in anni passati è stato portato in tournée in Canada con uno straordinario successo di pubblico, sempre molto sensibile alla trasversalità di questa proposta, nella quale la voce tenorile, moltiplicata per tre, oltrepassa i generi all’insegna dell’eclettismo, espressione di una molteplicità sempre più auspicabile e in nome della quale l’associazione Agìmus diretta da Piero Rotolo si presenta ai blocchi di partenza del nuovo anno con un messaggio di armonia e serenità. Francesco Panni, Zi-Zhao e Francesco Zingariello si cimenteranno con un repertorio particolarmente vario caratterizzato dagli arrangiamenti di Angelo Nigro, tutti originali e all’insegna della contaminazione. Il programma comprende, infatti, celebri arie d’opera (Nessun dorma, La donna è mobile), la grande canzone italiana accanto alla romanza da salotto (Musica proibita, Parlami d’amore, Non ti scordar di me, Mamma, Caruso), la musica sudamericana (La cumparsita, Quizas quizas, Celito lindo) e i successi internazionali di marca stelle e strisce (Singing in the rain, Over the rainbow, New York, New York). E, naturalmente, valzer e polke viennesi (Sul bel Danubio blu, Annen polka, Kaiser valzer, Trisch trasch polka) insieme con i grandi classici della tradizionale napoletana (‘O Paese d’‘o sole, O surdato ‘nnammurato, Funiculì funiculà, ‘O sole mio).

Biglietti 5 euro (ridotti under 30, 2 euro). Info e prenotazioni 368.568412 e 393.9935266. Biglietteria online https://www.associazionepadovano.it/acquisto/.