Mogol a Casamassima per Music Gallery

BARI – Il grande momento è finalmente arrivato. Domenica 28 novembre scopriremo i vincitori della 2^ edizione di Music Gallery – Puglia, il concorso musicale ideato da Lina La Gioia Direttrice del Parco Commerciale Casamassima e prodotto dall’Agenzia Peaktime di Alvin Crescini.

Sarà una finale molto sentita dai concorrenti che saliranno sul palco, 14 promesse della musica che hanno superato brillantemente le selezioni di accesso al concorso (oltre 100 iscritti, un record per un contest musicale regionale) e successivamente le fasi eliminatorie intercettando le preferenze dei competenti presidenti di giuria Peppe Vessicchio e Ricky Portera.

Domenica 28 novembre a partire dalle ore 17 si aprirà ufficialmente la finalissima che vedrà la presenza, in qualità di presidente, del grande Mogol che per il quinto anno consecutivo (nelle 3 edizioni delle Marche e nel 2019 in Puglia) ha accettato di partecipare al concorso sostenendo l’iniziativa che, a suo parere, rappresenta una formula davvero interessante per offrire ai musicisti una importante possibilità per potersi esibire.

Sarà proprio il maestro a premiare le idee e sostenere quel giovane autore o interprete che dimostrerà di possedere i giusti requisiti per assicurarsi l’ambitissima borsa di studio al CET, l’importantissima scuola di musica da lui presieduta. I finalisti in gara domenica sono per la categoria Editi, Giuseppe di Sette, Roberta Asia Santacroce, Antonella Tempesta e Ivana De Marco; per gli Inediti VRF Project, Miriam Volonnino, Mattia Festa e Pierfrancesco Troviso; e per la categoria Young Denise De Giglio, Alessandra Lo Vecchio, Chiara Rochira e Ginevra Del Giudice. Gareggeranno anche Alessandro Rotolo tra gli Young che è stato scelto dal maestro Beppe Vessicchio, mentre Nadia Marangi tra gli inediti scelta da Ricky Portera.

Tanti i premi in palio, dalle borse di studio per i giovanissimi “young” alla registrazione professionale della propria demo musicale (registrazione e missaggio dei brani), un premio necessario per proporsi con professionalità sul mercato discografico. Inoltre sono previsti pass di accesso ai concorsi Sanremo Discovery, Television Song Contest che si terranno nella settimana del Festival di Sanremo, 2Mari Song Festival e due borse di studio per l’accesso all’Accademia Discografica Nazionale di Roma e all’Accademia i Segreti della voce.

“Siamo molto soddisfatti di Music Gallery per il coinvolgimento, l’affluenza, il grande numero di iscritti e soprattutto per l’alta qualità dei concorrenti in gara. L’obiettivo del concorso è quello di dare visibilità ai giovani talenti e insieme a Peaktime e ad Alvin stiamo pensando già alla prossima edizione” – ha dichiarato Pasqualina La Gioia, Direttrice del Parco Commerciale Auchan di Casamassima.

Palette pronte per la giuria! E che vincano i migliori! Tutte le informazioni su www.music-gallery.it

A raccontare Music Gallery il media partner Radio Selene. Music Gallery è prodotto da Peaktime Marketing e Comunicazione di Alvin Crescini.