Mesagne, “Caravaggio e il suo tempo”: domani l’inaugurazione

Allestita presso il Castello Svevo, la mostra, a cura del Professor Pierluigi Carofano, durerà fino all’8 dicembre 2023

MESAGNE – Domenica 16 luglio 2023, presso il Castello Svevo di Mesagne si terrà l’inaugurazione della mostra “Caravaggio e il suo tempo – tra naturalismo e classicismo” realizzata dalla rete di imprese “Micexperience” rappresentata dall’imprenditore in campo turistico e culturale Pierangelo Argentieri, grazie anche al sostegno di PugliaPromozione.

L’evento di portata internazionale è reso ancor più prestigioso dal fatto che non si tratta di un prodotto preconfezionato e portato nel Salento, ma di un’iniziativa tutta assolutamente “made in Puglia” con l’obiettivo di stimolare il turismo culturale regionale ed elevare il livello dell’offerta del territorio oltre le bellezze naturali e il buon cibo. Senza dimenticare l’opportunità per i pugliesi che possono fruire di una proposta artistica di prim’ordine.

Si tratta di 35 opere, provenienti da grandi collezioni private italiane, fondazioni, enti religiosi e alcuni musei, di Michelangelo Merisi, più noto come il Caravaggio (Milano 29 settembre 1571 – Porto Ercole, 18 luglio 1610), uno dei più celebri pittori italiani di tutti i tempi.

La mostra visitabile fino all’8 dicembre 2023, è curata dal Professor Pierluigi Carofano, tra i più importanti specialisti dell’arte seicentesca e caravaggesca, in collaborazione con la Professoressa Tamara Cini, si snoda lungo un percorso, dalla nascita allo sviluppo del naturalismo caravaggesco (in contrasto con il classicismo emiliano particolarmente apprezzato a Roma agli inizi del Seicento), seguendo tre tappe della storia del genio milanese: dalla formazione con gli artisti che operarono tra Lombardia e Veneto, poi il periodo romano con gli artisti con cui ha collaborato e quelli che sono arrivati ​​dopo di lui.

Tra i titoli di Caravaggio i celeberrimi “Ragazzo con vaso di rose” e “Fanciullo morso da una lucertola”, ma non saranno da meno anche gli altri grandi nomi di questa esposizione come Ludovico Carracci con “La Conversione di San Paolo”.

La mostra di Caravaggio può rappresentare l’occasione perfetta per organizzare un soggiorno in Puglia in un territorio ricco di storia e di tradizioni, dalla bellezza ancora intatta. Un nuovo modo di conoscere questa regione al di fuori dei classici itinerari turistici, soggiornando in una delle meravigliose location della zona, prima fra tutte Tenuta Moreno la splendida masseria del ‘700 che si trova proprio a Mesagne ed è considerata tra le destinazioni iconiche dell’alto Salento.

Tenuta Moreno è tra i promotori dell’evento e, durante il periodo della mostra, darà la possibilità ai propri ospiti, di usufruire gratuitamente di una visita guidata e di ricevere il kit mostra (che comprende una borsa, una borraccia e tutte le info sull’esposizione). Per info e prenotazioni www.tenutamoreno.it

Per info e prenotazioni mostra www.pugliawalkingart.com

Biglietto adulti € 12,00, bambini fino a 6 anni gratis, tariffe speciali per scolaresche e comitive

Prevendite su www.vivaticket.com

Castello Normanno Svevo di Mesagne (BR) 16 luglio – 8 dicembre 2023

Tutti i giorni (tranne il lunedì mattina) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00