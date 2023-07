Melissano in festa, il 26 e 27 luglio torna “CiboperBacco”

MELISSANO – Il gusto e le eccellenze dell’enogastronomia salentina tornano ad animare le strade di Melissano: mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023 torna Ciboperbacco.

Alla sua IV edizione, CiboperBacco è la kermesse sociale, culturale e turistica che celebra la cultura e le produzioni enogastronomiche e agroalimentari della Puglia e del Salento, con un format consolidato che porta per le vie della cittadina le migliori aziende locali e le tipicità che rendono il territorio un’oasi felice per i buongustai e i palati più fini.

Con il patrocinio della Provincia di Lecce e grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco e i partner DUC (Distretto Urbano del Commercio) e Associazione Mauro Carratta, CiboperBacco ospiterà anche quest’anno produttori che custodiscono e omaggiano ogni giorno le tradizioni locali attraverso le proprie produzioni agricole, olivicole, vitivinicole e specialità regionali altamente selezionate.

Ad attendervi nuovamente per l’edizione 2023 un’area dedicata alle cantine dove, con un ticket degustazione, potrete procedere all’assaggio dei nettari migliori del panorama vitivinicolo salentino. Inoltre, un’area dedicata allo street food e un mercatino animato dalle stesse aziende locali, pronte a farvi scoprire i prodotti antichi, anche quelli dimenticati della tradizione rurale, e a deliziarvi con le specialità più note.

Non solo assaggi e degustazioni, però: anche attività per grandi e piccini. In entrambe le serate, infatti, c’è un Laboratorio del Gusto organizzato con Slow Food Neretum, pensato per valorizzare il cibo prodotto nel rispetto dell’ambiente e da produttori che preservano ogni giorno il territorio e le sue tradizioni.

A completare il divertimento, infine, le sonorità tutte salentine e popolari della Salento Street Band, con il suo intrattenimento itinerante in entrambe le serate, e gli spettacoli musicali de Lu Rusciu Nosciu, nella serata del mercoledì, e di Ciccio Riccio, a chiusura dell’evento.