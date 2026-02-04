Melendugno, Germogli: l’8 febbraio va in scena Cracrà Punk

Al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno, per la rassegna Germogli dedicata alle famiglie, la storia rock del principino Bebè alla ricerca delle sue origini

MELENDUGNO (LE) – Una storia rock e irriverente del principino Bebè alla ricerca delle sue origini: domenica 8 febbraio, alle ore 17.30 al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno con Cracrà Punk di Fontemaggiore (dai 5 anni – tout public) prosegue la terza edizione di Germogli. Partita domenica 14 dicembre, fino al 12 aprile, la rassegna di teatro dedicata alle famiglie, nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e Comune di Melendugno, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia, offre un cartellone multidisciplinare che spazia dalla narrazione al circo contemporaneo, dal teatro di figura alla danza, confermando l’impegno della compagnia nel dialogo continuativo con il pubblico e la comunità.

Nello spettacolo, scritto e diretto da Gigio Brunello con Marco Lucci che firma anche burattini e scene con Sig. Formicola, un aereo attraversa il cielo sopra il castello di re Punch III e della regina Giuditta. È la cicogna Tiresia che finalmente porta il principino. “Ma perché non atterra? Dove va?”

L’aereo vola tra le nuvole, la cicogna si è addormentata sui comandi e si risveglierà con un botto al Polo Nord, ma senza il fagotto. Poco distante da lì, Ada – la signora Morte, avvolta nel suo elegante vestito bianco, nota un neonato abbandonato fra la neve. Sulle prime prova ad ignorarlo, ma il suo cuore inizia a battere come non aveva mai fatto prima, si avvicina e lentamente si abbandona al suo sogno: diventare mamma. Tiresia si beccherà invece una maledizione per cui tornerà dal Polo senza parole per spiegarsi, capace solo di fare Cra Cra.

Intanto il tempo passa fra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile. Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.

Germogli andrà avanti con La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest, potente rilettura della fiaba classica (8 marzo – dai 7 anni) e Pelle d’asino di Catalyst e Kaos balletto, partitura multidisciplinare di danza, voce e musica elettronica (12 aprile – dai 4 anni). La rassegna accoglie anche il Piccolo laboratorio di teatro e idee sparse per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, che pone al centro il piacere della sperimentazione attraverso gioco, corpo e voce.

Info e prenotazioni

3894755191 – 3277372824

www.facebook.com/PrincipioAttivoTeatro