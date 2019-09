Max Racing alla festa del “Santa Caterina”

Cinque piloti sfideranno il percorso dell’affascinante località marina, il 28 e il 29 settembre

LECCE – E’ l’ultima gara di slalom in Puglia, è la prima che apre l’autunno delle corse e si corre lungo un percorso tra i più suggestivi ed accattivanti che il Salento possa offrire: il 2° minislalom “Santa Caterina di Nardò”, in programma il 28 e il 29 settembre prossimi, è un nuovo appuntamento che affascina piloti, addetti ai lavori, appassionati e curiosi.

La Scuderia Max Racing schiera cinque drivers per sfidare i 1550 metri, che dal lungomare si sviluppano verso la spiaggetta e salgono fino a via Torre, all’evento concepito nel 2018 da un’idea del pilota leccese Gabriele Greco ed organizzato dalla Scuderia Casarano Rally Team, in collaborazione con Automobile Club Lecce e con il patrocinio dal Comune di Nardò, quest’anno valido per il Campionato Interregionale e per il Campionato Grande Salento – Trofeo DGR Group.

Il 32enne leccese Paolo Boccadamo, che ha corso sempre su circuito, ha scelto questa competizione per provare la sua prima esperienza in slalom, su Citroen Saxo 1600 8v Racing Start.

Francesco Negro, 29enne di Casarano, su queste strade ci è cresciuto. A bordo di una Fiat 600 Racing Start, ci tiene a fare bella figura in quella che sente come una gara di casa.

Reduce dalla prestazione a podio dell’ultimo Rally del Gargano, al via ci sarà anche il 26enne di Casarano Marco Legittimo, sulla sua nuova vettura Peugeot 106 1600 16v Gr A.

Per Emanuele Martina, 47 anni di Casarano, sarà la seconda partecipazione allo slalom neretino, presente su Peugeot 106 1600 16v RS.

Infine, il 25enne pilota di Castrignano dei Greci (LE), Antonio Paglialunga, su Fiat 600 RS, tenterà di confermare il primato di classe ottenuto nella prima edizione.

Il programma inizierà nel pomeriggio di sabato 28 settembre, con le verifiche tecnico/sportive, ed entrerà nel vivo domenica 29 settembre, a partire dalle 11.30, orario dello start della prima delle tre manches, con la premiazione dei vincitori programmata per le 16.30.