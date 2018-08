Massafra, concluso il festival “Vicoli Corti – Cinema di Periferia”

Grande successo per il festival della cinematografia emergente di qualità

MASSAFRA (TA) – Proiezioni, incontri, presentazioni, condivisioni, ancora una volta il cinema è stato protagonista a Massafra, in provincia di Taranto, grazie al festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia, che ha visto una grande partecipazione di pubblico per le quattro serate in programma e anche per l’appendice dedicata ai più piccoli, Vicoli Corti Junior.

A caratterizzare la manifestazione, per questa tredicesima edizione, è stato il colore rosso, segno dell’umanità, della passione, del sangue, che unisce i popoli.

Organizzato dall’associazione culturale Il Serraglio, presieduta da Michele Oliva, e con la direzione artistica di Vincenzo Madaro, Vicoli ha animato il centro storico di Massafra, con le caratteristiche proiezioni in piazzetta Santi Medici, sul grande schermo di calce bianca.

Il presidente Oliva commenta così l’edizione appena conclusa: “L’Associazione Culturale “Il Serraglio” persegue l’intento di creare un sistema integrato tra le diverse arti e mestieri del mondo dello spettacolo dal vivo, credendo che questa sia la strada per muovere la crescita economica e culturale di una città e cercando attraverso la collaborazione pubblico-privato di giungere a quegli effetti moltiplicatori di benessere collettivo che questi eventi possono produrre.

Il Serraglio ha offerto cinema, intrattenimento ed approfondimenti, che in tanti aspettano, facendo vivere piacevoli momenti nel cuore del centro storico di Massafra presso la decantata piazzetta Santi Medici.

Giunto alla tredicesima edizione, il festival Vicoli Corti, ha visto la partecipazione di attori registi e operatori della scena del cinema italiano emergente; ed ancora Vicoli Corti Junior spazio dedicato a bambini e genitori con giochi, letture, spettacoli teatrali, e film di animazione, e tutti gli eventi sono stati sold out”.

Ogni serata, sempre condotta da Erika Grillo, come di consueto a ingresso libero, ha visto la proiezione di un lungometraggio e di cortometraggi, accompagnati da conversazioni con registi, attori, autori, e critici cinematografici. Tra gli altri, nelle serate di Vicoli, a Massafra sono stati: Pippo Mezzapesa, Christian Caliandro, Cosimo Terlizzi, Emmanuele Curti, Dario Albertini, Antonella Gaeta, Silvia Luzi, Luca Bellino. Anche in questa edizione, il festival si è avvalso della competenza e professionalità del critico cinematografico Massimo Causo.

Si rinsalda la collaborazione col Cinzella Festival diretto dall’attore tarantino, Michele Riondino, che a Massafra, nella serata finale, ha visto la consegna del Premio Cinzella a Nelson, l’autore delle liriche che compongono la colonna sonora del film firmato dai Manetti Bros, “Ammore e Malavita”. Anche quest’anno molto proficua è stata la rete con Cromatismi_dialoghi sulle periferie, nel ciclo curato da Are_lab.

“Sarebbe bello – come ha detto Madaro durante la serata finale di Vicoli – che anche altri luoghi a Massafra si aprissero alle iniziative culturali di rilievo. Ad esempio l’immenso atrio del Castello di Massafra, che si affaccia sulla gravina, luogo ideale per ospitare grandi eventi, così da coinvolgere tutta la città e anche i tanti che arrivano da fuori città per seguire questo festival, e creare quindi un vero e proprio dialogo attraverso la Gravina tra il Castello e la piazzetta dei Santi Medici, che in un’ottica di crescita di Vicoli possono diventare due importanti attrattori. Inoltre, un altro dato che mi preme sottolineare, è l’importanza di relazioni e scambi che si innescano durante Vicoli”. Con questo augurio quindi Vicoli Corti ringrazia tutti e dà appuntamento al prossimo anno!

Vicoli Corti è ideato, organizzato e prodotto dall’associazione Il Serraglio, con il patrocinio dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, a valere sulla dotazione FSC 2014-2020 Patto per la Puglia – Area di intervento IV, Comune di Massafra, e Apulia Film Commission; main Sponsor: Bcc Massafra – Banca di Credito Cooperativo di Massafra; sponsor tecnico: San Marzano Wines, Provinciali Srl; partner: Cinzella Festival, Teatro Le Forche, La Factory – handmade in Italy, Are_lab; con il sostegno di: Falsopepe Enoteca & Piccola Cucina, Il ritrovo degli ostinati, La Volpe e l’Uva, Massafra Spedinkap Srl.

Il bellissimo manifesto della rassegna è stato realizzato, anche questa volta, da Annalisa Manfredi Illustration.

www.vicolicorti.it Facebook: VicoliCorti / IlSerraglio Instagram: vicolicorti