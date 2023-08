Marina di Ginosa, il 16 agosto Lucilla Kids arriva sul palco dell’Elephant Park

Lo show della fatina più amata del web è uno dei tre appuntamenti per tutta la famiglia nel parco di Marina di Ginosa

MARINA DI GINOSA (TA) – Dal successo sui social ai palchi di tutta Italia, con la sua musica dedicata ai bambini capace di coinvolgere tutta la fatina:il 16 agosto Lucilla Kids arriva sul palco dell’Elephant Park per cantare dal vivo i numerosi brani che hanno collezionato più di 297 milioni di visualizzazioni su Youtube . Dando un’occhiata ai genitori salta subito all’occhio come Lucilla abbia conquistato anche i genitori, grazie a una proposta di contenuti in cui la musica non è solo baby dance ma anche uno strumento appositamente studiato per trattare temi educativi.

Ad agosto il rinato Elephant Park ospiterà due altri eventi dedicati a un pubblico trasversale, all’interno della programmazione realizzata da Anonima Group, Serious Kitchen e Uncode. Il 4, 5, e 6 agosto ci sarà il Fish and Gin Festival, l’occasione per degustare gin da tutto il mondo in abbinamento allo street food riservato ai sapori di mare. Tre giornate tra stand, musica e divertimento per tutti, dall’intenditore al curioso, con attività anche per i bambini e l’esibizione della band Colla Zio il 5 agosto. Il 12, 13 e 14 agosto appuntamento invece con una ricca Festa della birra, una delle più grandi d’Italia nei 20.000 mq del parco tarantino.

INFO

https://www.instagram.com/elephantpark_puglia/

+39 327 9049543